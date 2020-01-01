Serie A için kafa karıştıran açıklama

Kulüpler ligin yeniden başlaması için hazırlıklarına başladılar fakat Bakan Spadafora temkini elden bırakmıyor.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, 'nın yakın zamanda dönmesini bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktı.

Koronavirüs salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülke olan İtalya karantina önlemlerini aşamalı olarak gevşetmeye başladı. Hükümet spor kulüplerine, oyuncuların toplu olarak bir arada bulunmayarak küçük gruplar halinde ya da solo şekilde çalışmaları şartıyla, antrenman yapma izni tanıdı.

Bunun üzerine ve antrenmanlara başlayacağını duyuran ilk kulüpler oldular. ise yurt dışında bulunan tüm oyuncularını hazırlıklara başlamak üzere 'ya çağırdı.

Daha fazla takım

Bu gelişmeler Serie A'nın kısa sürede dönmesi yönünde umutları yeşertti ama Spor Bakanı Spadafora, Facebook hesabından yaptığı açıklamada frene bastı.

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"Garip şeyler okuyorum ama futbolla ilgili daha önce söylediğim şeyler değişmedi. Takımlar 18 Mayıs'tan önce antrenman yapamayacaklar. Ligin devamı şu an için mümkün değil." diyen Spadafora, futbol dışındaki diğer sporlarla da ilgilenmek zorunda olduğunu belirterek bu konudaki sorulardan sıkıldığını da ima etmiş oldu.

Spadafora'nın antrenmanlar konusundaki açıklaması ilk etapta kafaları karıştırsa da, daha sonra bakanın toplu idmanları kastettiği öğrenildi.

Serie A'da yer alan 20 kulübün tamamı, 1 Mayıs Cuma günü yapılan toplantıda sezonun uygun olan ilk anda devam etmesi yönünde oy kullandı.