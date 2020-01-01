Serie A ekipleri antrenmanlara başlıyor
Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başına gelen İtalya'da hükümet bireysel antrenman izni verdi.
Hükümet karantinayı ve kısıtlamaları kademeleri olarak kaldırmaya başlarken 4 Mayıs'tan itibaren vatandaşların parklarda egzersiz yapabileceğini ve bireysel sporcuların da antrenmanlara başlayabileceğini duyurdu.
Önceki günlerde takım sporları için kulüplerden, antrenman tesislerini yeniden açmadan önce birkaç hafta daha beklemeleri istenmişti. Ancak Campania, Emilia-Romagna, Lazio ve Sardinya gibi bölgelerde sporculara 4 Mayıs itibarıyla çalışmalara başlama izni verilmişti.
Sonrasında Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, bilim kuruluna yazarak diğer takımların da antrenman tesislerini açmasına izin vermeye davet etti. Nihayetinde İtalya hükümeti, bir tarafa izin verip diğer tarafı antrenman yapmaktan alıkoymanın adîl olmayacağını düşünerek teklifi kabul etti.
Böylece Serie A kulüpleri, 4 Mayıs'tan başlayarak 17 Mayıs'a kadar bireysel antrenmanlarını yapabilecek. Grup çalışmalarının da yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Sassuolo, Bologna ve Roma gibi takımlar bölgedeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla bireysel çalışmalara başlayacağını duyurmuştu.