Serie A ekibinden tarihe geçen teknik direktör tercihi

Monza, Alessandro Nesta'yı yeniden teknik direktörlüğe getirdi.

Serie A ekibi Monza, Salvatore Bocchetti’yi görevden alarak Alessandro Nesta’yı yeniden teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüp, Lazio karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından bu değişikliği yapma kararı aldı.

Bocchetti, Aralık ayında Nesta’nın yerine getirilmiş ve Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak, yedi lig maçında sadece bir galibiyet alabilmesi ve üst üste alınan kötü sonuçlar, Monza'nın küme düşme hattına demir atmasına neden oldu.

Monza, Coppa Italia’da Bologna'ya 4-0 yenilerek turnuvaya erken veda ederken, bu sonuç Bocchetti'nin koltuğunu daha da sallamıştı. Kulüp yönetimi, eski teknik direktörü Nesta’yı yalnızca yedi hafta sonra tekrar göreve getirme kararı aldı.

Nesta’nın ikinci Monza dönemi

Nesta, ilk olarak geçen sezon sonunda Fiorentina’ya giden Raffaele Palladino’nun yerine Monza’nın başına getirilmişti. Ancak, 17 maçta yalnızca bir lig galibiyeti alabilmesi nedeniyle görevine son verilmişti.

Bu sezon ligde sadece iki galibiyet alabilen Monza, oynadığı 24 maçta yalnızca 13 puan toplayarak ligin son sırasında yer alıyor.

Nesta yönetimindeki Monza, Pazar günü Lecce’yi ağırlayacak. Kulüp, bu maçta alacağı sonuçla kümede kalma umudunu canlı tutmayı hedefliyor.