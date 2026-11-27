Avrupa kupalarındaki üç günlük maç programının ardından Serie A, 13. hafta maçlarıyla hafta sonunda yeniden sahne alıyor. Açılış, cuma akşamı Bologna'nın son sıradaki Venezia'ya konuk olacağı maçla yapılacak. Palladino, Piccoli'yi yeniden ilk 11'e almaya hazır.
Cumartesi öğleden sonra Frosinone, Parma'yı ağırlayacak. İki takım da sırasıyla Milan ve Roma karşısında aldıkları 5-1'lik yenilgilerin ardından sahaya çıkacak.
Ardından lider Lazio, Torino'ya konuk olacak: Gattuso, Zaccagni'ye yeniden kavuşurken Tavares'ten yararlanamayacak ve Taylor'ı da sakatlık nedeniyle kaybetti.
Akşam ise Inter, gelecek salı Coppa Italia'da da karşılaşacağı Genoa'yı San Siro'da ağırlayacak.
Pazar günü öğle saatlerinde, sonuç almakta zorlanan Udinese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Zaniolo ve Atta da eski takımlarıyla karşılaşacak.
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Öğleden sonra Napoli, Sassuolo'ya konuk olacak.
Ardından Roma, Monza'yı evinde ağırlayacak ve Juric, akıl hocası Gasperini ile yeniden karşılaşacak. Akşam ise haftanın büyük maçında Como ile Juventus karşı karşıya gelecek.
Pazartesi Atalanta, Lecce'ye konuk olacak. Hafta, Cagliari ile Milan arasındaki maçla sona erecek.
MAÇ PROGRAMI
27 Kasım Cuma
20.45 Venezia-Bologna (Dazn, Now ve Sky)
28 Kasım Cumartesi
15.00 Frosinone-Parma (Dazn)
18.00 Torino-Lazio (Dazn)
20.45 Inter-Genoa (Dazn, Now ve Sky)
29 Kasım Pazar
12.30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15.00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18.00 Roma-Monza (Dazn, Now ve Sky)
20.45 Como-Juventus (Dazn)
30 Kasım Pazartesi
18.30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20.45 Cagliari-Milan (Dazn)
TÜM MUHTEMEL İLK 11'LER
VENEZIA-BOLOGNA (cuma 20.45)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Yeboah. Teknik direktör: Nicola.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Teknik direktör: Palladino.
FROSINONE-PARMA (cumartesi 15.00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Teknik direktör: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Teknik direktör: Gilardino.
TORINO-LAZIO (cumartesi 18.00)
TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Teknik direktör: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Teknik direktör: Gattuso.
INTER-GENOA (cumartesi 20.45)
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Teknik direktör: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Teknik direktör: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (pazar 12.30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Teknik direktör: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Teknik direktör: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (pazar 15.00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Esposito, Laurienté. Teknik direktör: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Teknik direktör: Allegri.
ROMA-MONZA (pazar 18.00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Teknik direktör: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Teknik direktör: Juric.
COMO-JUVENTUS (pazar 20.45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Teknik direktör: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (pazartesi 18.30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Teknik direktör: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Teknik direktör: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (pazartesi 20.45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Teknik direktör: Pisacane.
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. Teknik direktör: Amorim.