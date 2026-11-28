Reklam

Avrupa kupalarında üç günlük maç programının tamamlanmasının ardından Serie A, 13. hafta maçlarıyla hafta sonu yeniden sahne alıyor. Haftanın açılışı cuma akşamı Bologna'nın ligin son sırasındaki Venezia'ya konuk olduğu maçla yapıldı: 0-0.

Cumartesi öğleden sonra Frosinone, Parma'yı ağırlayacak. İki takım, sırasıyla Milan ve Roma karşısında aldıkları 5-1'lik yenilgilerin ardından karşı karşıya gelecek.

Ardından lider Lazio, Torino'ya konuk olacak: Gattuso, Zaccagni'ye yeniden kavuştu ancak Tavares'ten yararlanamayacak ve Taylor'ı da sakatlık nedeniyle kaybetti.

Akşam ise Inter, salı günü Coppa Italia'da da karşılaşacağı Genoa'yı San Siro'da ağırlayacak.

Reklam Reklam

Pazar günü öğle saatlerinde, son dönemde sonuç almakta zorlanan Udinese ile Fiorentina karşılaşacak. Maçta eski takımlarına karşı oynayacak Zaniolo ve Atta da yer alacak.

Related Topics

Öğleden sonra Napoli, Sassuolo'ya konuk olacak.

Ardından Roma, Monza'yı ağırlayacak ve Juric, hocası Gasperini ile yeniden karşılaşacak. Akşam ise haftanın büyük maçında Como ile Juventus karşı karşıya gelecek.

Reklam

Pazartesi günü Atalanta, Lecce'ye konuk olacak. Hafta, Cagliari ile Milan arasındaki maçla sona erecek.

MAÇ PROGRAMI

Reklam

27 Kasım Cuma

20:45 Venezia-Bologna (Dazn, Now ve Sky)

Reklam

28 Kasım Cumartesi

15:00 Frosinone-Parma (Dazn)

Reklam

18:00 Torino-Lazio (Dazn)

20:45 Inter-Genoa (Dazn, Now ve Sky)

Reklam

29 Kasım Pazar

12:30 Udinese-Fiorentina (Dazn)

Reklam

15:00 Sassuolo-Napoli (Dazn)

18:00 Roma-Monza (Dazn, Now ve Sky)

Reklam

20:45 Como-Juventus (Dazn)

30 Kasım Pazartesi

Reklam

18:30 Lecce-Atalanta (Dazn)

20:45 Cagliari-Milan (Dazn)

Reklam

TÜM MUHTEMEL 11'LER

VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (cuma 20.45)

Reklam

VENEZIA: Stankovic; Moreno (76’ Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57’ Helgason), Kike Perez (76’ Dagasso), Haps; Yeboah (71’ Rrahmani), Adams (71’ Lauerbach). Yedekler: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Teknik direktör: Nicola.

BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46’ Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88’ Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56’ Orsolini), Odgaard (66’ Piccoli), Mbangula (56’ Cambiaghi). Yedekler: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Teknik direktör: Palladino.

Reklam

SARI KART GÖRENLER: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).

FROSINONE-PARMA (cumartesi 15.00)

Reklam

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Teknik direktör: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Teknik direktör: Gilardino.

Reklam

TORINO-LAZIO (cumartesi 18.00)

TORINO (4-4-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Teknik direktör: Abate.

Reklam

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Teknik direktör: Gattuso.

INTER-GENOA (cumartesi 20.45)

Reklam

INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Teknik direktör: Chivu.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Teknik direktör: De Rossi.

Reklam

UDINESE-FIORENTINA (pazar 12.30)

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Teknik direktör: Zanetti.

Reklam

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Teknik direktör: Vanoli.

SASSUOLO-NAPOLI (pazar 15.00)

Reklam

SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Teknik direktör: D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Teknik direktör: Allegri.

Reklam

ROMA-MONZA (pazar 18.00)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Teknik direktör: Gasperini.

Reklam

MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Teknik direktör: Juric.

COMO-JUVENTUS (pazar 20.45)

Reklam

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Teknik direktör: Spalletti.

Reklam

LECCE-ATALANTA (pazartesi 18.30)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Teknik direktör: Di Francesco.

Reklam

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Teknik direktör: Sarri.

CAGLIARI-MILAN (pazartesi 20.45)

Reklam

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Teknik direktör: Pisacane.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Teknik direktör: Amorim.