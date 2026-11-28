Avrupa kupalarında üç günlük maç programının tamamlanmasının ardından Serie A, 13. hafta maçlarıyla hafta sonu yeniden sahne alıyor. Haftanın açılışı cuma akşamı Bologna'nın ligin son sırasındaki Venezia'ya konuk olduğu maçla yapıldı: 0-0.
Cumartesi öğleden sonra Frosinone, Parma'yı ağırlayacak. İki takım, sırasıyla Milan ve Roma karşısında aldıkları 5-1'lik yenilgilerin ardından karşı karşıya gelecek.
Ardından lider Lazio, Torino'ya konuk olacak: Gattuso, Zaccagni'ye yeniden kavuştu ancak Tavares'ten yararlanamayacak ve Taylor'ı da sakatlık nedeniyle kaybetti.
Akşam ise Inter, salı günü Coppa Italia'da da karşılaşacağı Genoa'yı San Siro'da ağırlayacak.
Pazar günü öğle saatlerinde, son dönemde sonuç almakta zorlanan Udinese ile Fiorentina karşılaşacak. Maçta eski takımlarına karşı oynayacak Zaniolo ve Atta da yer alacak.
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Öğleden sonra Napoli, Sassuolo'ya konuk olacak.
Ardından Roma, Monza'yı ağırlayacak ve Juric, hocası Gasperini ile yeniden karşılaşacak. Akşam ise haftanın büyük maçında Como ile Juventus karşı karşıya gelecek.
Pazartesi günü Atalanta, Lecce'ye konuk olacak. Hafta, Cagliari ile Milan arasındaki maçla sona erecek.
MAÇ PROGRAMI
27 Kasım Cuma
20:45 Venezia-Bologna (Dazn, Now ve Sky)
28 Kasım Cumartesi
15:00 Frosinone-Parma (Dazn)
18:00 Torino-Lazio (Dazn)
20:45 Inter-Genoa (Dazn, Now ve Sky)
29 Kasım Pazar
12:30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15:00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18:00 Roma-Monza (Dazn, Now ve Sky)
20:45 Como-Juventus (Dazn)
30 Kasım Pazartesi
18:30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20:45 Cagliari-Milan (Dazn)
TÜM MUHTEMEL 11'LER
VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (cuma 20.45)
VENEZIA: Stankovic; Moreno (76’ Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57’ Helgason), Kike Perez (76’ Dagasso), Haps; Yeboah (71’ Rrahmani), Adams (71’ Lauerbach). Yedekler: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Teknik direktör: Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46’ Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88’ Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56’ Orsolini), Odgaard (66’ Piccoli), Mbangula (56’ Cambiaghi). Yedekler: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Teknik direktör: Palladino.
SARI KART GÖRENLER: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).
FROSINONE-PARMA (cumartesi 15.00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Teknik direktör: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Teknik direktör: Gilardino.
TORINO-LAZIO (cumartesi 18.00)
TORINO (4-4-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Teknik direktör: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Teknik direktör: Gattuso.
INTER-GENOA (cumartesi 20.45)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Teknik direktör: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Teknik direktör: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (pazar 12.30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Teknik direktör: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Teknik direktör: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (pazar 15.00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Teknik direktör: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Teknik direktör: Allegri.
ROMA-MONZA (pazar 18.00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Teknik direktör: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Teknik direktör: Juric.
COMO-JUVENTUS (pazar 20.45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Teknik direktör: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (pazartesi 18.30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Teknik direktör: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Teknik direktör: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (pazartesi 20.45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Teknik direktör: Pisacane.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Teknik direktör: Amorim.