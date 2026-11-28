Avrupa kupalarındaki üç günlük maç programının ardından Serie A, 13. hafta karşılaşmalarıyla hafta sonunda geri dönüyor. Açılış, cuma akşamı Bologna'nın ligin son sırasındaki Venezia'ya konuk olduğu maçla yapıldı: 0-0.
Cumartesi öğleden sonra Frosinone, Parma'yı ağırlıyor. İki takım, sırasıyla Milan ve Roma karşısında aldıkları 5-1'lik yenilgilerin ardından sahaya çıkacak.
Ardından lider Lazio, Torino'ya konuk oluyor: Gattuso, Zaccagni'ye yeniden kavuştu ancak Tavares'e kavuşamadı; Taylor'ı da sakatlık nedeniyle kaybetti.
Akşam ise Inter, gelecek salı Coppa Italia'da da karşılaşacağı Genoa'yı San Siro'da ağırlayacak.
Pazar günü öğle saatlerinde, sonuç almakta zorlanan Udinese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçta, eski takımlarına rakip olacak Zaniolo ve Atta da buluşacak.
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Öğleden sonra Napoli, Sassuolo'ya konuk olacak.
Ardından Roma, Monza'yı ağırlayacak ve Juric, hocası Gasperini ile yeniden karşılaşacak. Akşam ise haftanın büyük maçında Como ile Juventus karşı karşıya gelecek.
Pazartesi Atalanta, Lecce'ye konuk olacak. Hafta, Cagliari ile Milan arasındaki maçla sona erecek.
MAÇ PROGRAMI
27 Kasım Cuma
20.45 Venezia-Bologna (Dazn, Now ve Sky)
28 Kasım Cumartesi
15.00 Frosinone-Parma (Dazn)
18.00 Torino-Lazio (Dazn)
20.45 Inter-Genoa (Dazn, Now ve Sky)
29 Kasım Pazar
12.30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15.00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18.00 Roma-Monza (Dazn, Now ve Sky)
20.45 Como-Juventus (Dazn)
30 Kasım Pazartesi
18.30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20.45 Cagliari-Milan (Dazn)
TÜM MUHTEMEL 11'LER
VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (cuma, 20.45)
VENEZIA: Stankovic; Moreno (76. dakikada Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57. dakikada Helgason), Kike Perez (76. dakikada Dagasso), Haps; Yeboah (71. dakikada Rrahmani), Adams (71. dakikada Lauerbach). Yedekler: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Teknik direktör: Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46. dakikada Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88. dakikada Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56. dakikada Orsolini), Odgaard (66. dakikada Piccoli), Mbangula (56. dakikada Cambiaghi). Yedekler: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Teknik direktör: Palladino.
SARI KARTLAR: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).
FROSINONE-PARMA (cumartesi, 15.00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Teknik direktör: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Teknik direktör: Gilardino.
TORINO-LAZIO (cumartesi, 18.00)
TORINO (4-3-2-1): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Cacciamani; Casadei, Mandragora, Gineitis; Vlasic, Adams; Simeone. Teknik direktör: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Provstgaard, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Teknik direktör: Gattuso.
INTER-GENOA (cumartesi, 20.45)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Teknik direktör: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Teknik direktör: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (pazar, 12.30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Teknik direktör: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Teknik direktör: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (pazar, 15.00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Teknik direktör: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Teknik direktör: Allegri.
ROMA-MONZA (pazar, 18.00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Teknik direktör: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Teknik direktör: Juric.
COMO-JUVENTUS (pazar, 20.45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Teknik direktör: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (pazartesi, 18.30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Teknik direktör: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Teknik direktör: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (pazartesi, 20.45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Teknik direktör: Pisacane.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Teknik direktör: Amorim.