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Avrupa kupalarındaki üç günlük maç programının ardından Serie A, 13. hafta karşılaşmalarıyla hafta sonunda geri dönüyor. Açılış, cuma akşamı Bologna'nın ligin son sırasındaki Venezia'ya konuk olduğu maçla yapıldı: 0-0.

Cumartesi öğleden sonra Frosinone, Parma'yı ağırlıyor. İki takım, sırasıyla Milan ve Roma karşısında aldıkları 5-1'lik yenilgilerin ardından sahaya çıkacak.

Ardından lider Lazio, Torino'ya konuk oluyor: Gattuso, Zaccagni'ye yeniden kavuştu ancak Tavares'e kavuşamadı; Taylor'ı da sakatlık nedeniyle kaybetti.

Akşam ise Inter, gelecek salı Coppa Italia'da da karşılaşacağı Genoa'yı San Siro'da ağırlayacak.

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Pazar günü öğle saatlerinde, sonuç almakta zorlanan Udinese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçta, eski takımlarına rakip olacak Zaniolo ve Atta da buluşacak.

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Öğleden sonra Napoli, Sassuolo'ya konuk olacak.

Ardından Roma, Monza'yı ağırlayacak ve Juric, hocası Gasperini ile yeniden karşılaşacak. Akşam ise haftanın büyük maçında Como ile Juventus karşı karşıya gelecek.

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Pazartesi Atalanta, Lecce'ye konuk olacak. Hafta, Cagliari ile Milan arasındaki maçla sona erecek.

MAÇ PROGRAMI

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27 Kasım Cuma

20.45 Venezia-Bologna (Dazn, Now ve Sky)

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28 Kasım Cumartesi

15.00 Frosinone-Parma (Dazn)

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18.00 Torino-Lazio (Dazn)

20.45 Inter-Genoa (Dazn, Now ve Sky)

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29 Kasım Pazar

12.30 Udinese-Fiorentina (Dazn)

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15.00 Sassuolo-Napoli (Dazn)

18.00 Roma-Monza (Dazn, Now ve Sky)

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20.45 Como-Juventus (Dazn)

30 Kasım Pazartesi

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18.30 Lecce-Atalanta (Dazn)

20.45 Cagliari-Milan (Dazn)

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TÜM MUHTEMEL 11'LER

VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (cuma, 20.45)

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VENEZIA: Stankovic; Moreno (76. dakikada Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57. dakikada Helgason), Kike Perez (76. dakikada Dagasso), Haps; Yeboah (71. dakikada Rrahmani), Adams (71. dakikada Lauerbach). Yedekler: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Teknik direktör: Nicola.

BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46. dakikada Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88. dakikada Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56. dakikada Orsolini), Odgaard (66. dakikada Piccoli), Mbangula (56. dakikada Cambiaghi). Yedekler: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Teknik direktör: Palladino.

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SARI KARTLAR: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).

FROSINONE-PARMA (cumartesi, 15.00)

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FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Teknik direktör: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Teknik direktör: Gilardino.

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TORINO-LAZIO (cumartesi, 18.00)

TORINO (4-3-2-1): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Cacciamani; Casadei, Mandragora, Gineitis; Vlasic, Adams; Simeone. Teknik direktör: Abate.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Provstgaard, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Teknik direktör: Gattuso.

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INTER-GENOA (cumartesi, 20.45)

INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Teknik direktör: Chivu.

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GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Teknik direktör: De Rossi.

UDINESE-FIORENTINA (pazar, 12.30)

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UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Teknik direktör: Zanetti.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Teknik direktör: Vanoli.

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SASSUOLO-NAPOLI (pazar, 15.00)

SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Teknik direktör: D'Aversa.

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NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Teknik direktör: Allegri.

ROMA-MONZA (pazar, 18.00)

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ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Teknik direktör: Gasperini.

MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Teknik direktör: Juric.

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COMO-JUVENTUS (pazar, 20.45)

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.

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JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Teknik direktör: Spalletti.

LECCE-ATALANTA (pazartesi, 18.30)

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LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Teknik direktör: Di Francesco.

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Teknik direktör: Sarri.

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CAGLIARI-MILAN (pazartesi, 20.45)

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Teknik direktör: Pisacane.

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MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Teknik direktör: Amorim.