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Sezonun millî maçlar nedeniyle verilen ikinci arasının ardından Serie A, 12. hafta maçlarıyla bu hafta sonu yeniden başlıyor.

Hafta, cumartesi öğleden sonra Como ve lider Lazio'nun evlerinde sırasıyla Cagliari ve Lecce'yi ağırlayacağı maçlarla başlıyor.

Ardından Roma, Parma deplasmanına çıkacak; akşam ise Napoli, Torino'yu konuk edecek.

Pazar günü öğle saatlerinde Juventus, Venezia'yı ağırlayacak.

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Öğleden sonra Bologna, Udinese'yi; görevden alınan Aquilani'nin yerine D'Aversa'nın teknik direktör olarak ilk maçına çıkacağı Sassuolo ise Genoa'yı konuk edecek.

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Ardından haftanın sürpriz takımı Frosinone, San Siro'da Milan'la karşılaşacak. Akşam ise Inter, Atalanta deplasmanına çıkacak. Takıma dönen Lautaro'nun en azından maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Hafta, pazartesi akşamı Fiorentina'nın Monza deplasmanında oynayacağı maçla sona erecek.

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MAÇ PROGRAMI

CUMARTESİ

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15.00 Como-Cagliari (Dazn)

15.00 Lazio-Lecce (Dazn)

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18.00 Parma-Roma (Dazn)

20.45 Napoli-Torino (Dazn, Sky ve Now)

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PAZAR

12.30 Juventus-Venezia (Dazn)

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15.00 Bologna-Udinese (Dazn)

15.00 Sassuolo-Genoa (Dazn)

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18.00 Milan-Frosinone (Dazn, Sky ve Now)

20.45 Atalanta-Inter (Dazn)

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PAZARTESİ

20.45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky ve Now)

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MUHTEMEL İLK 11'LER

COMO-CAGLIARI (cumartesi 15.00)

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COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Teknik direktör: Pisacane.

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LAZIO-LECCE (cumartesi 15.00)

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Teknik direktör: Gattuso.

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LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Teknik direktör: Di Francesco.

PARMA-ROMA (cumartesi 18.00)

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PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Teknik direktör: Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Teknik direktör: Gasperini.

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NAPOLI-TORINO (cumartesi 20.45)

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Olivera; Hojlund, Lang. Teknik direktör: Allegri.

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TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Simeone, Ché Adams. Teknik direktör: Abate.

JUVENTUS-VENEZIA (pazar 12.30)

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JUVENTUS (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Teknik direktör: Spalletti.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Akor Adams, Yeboah. Teknik direktör: Nicola.

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BOLOGNA-UDINESE (pazar 15.00)

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Teknik direktör: Palladino.

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UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. Teknik direktör: Zanetti.

SASSUOLO-GENOA (pazar 15.00)

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SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. Teknik direktör: D'Aversa.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Teknik direktör: De Rossi.

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MILAN-FROSINONE (pazar 18.00)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric; Pulisic, Rabiot, Moreira; Ramos. Teknik direktör: Amorim.

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FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Teknik direktör: Alvini.

ATALANTA-INTER (pazar 20.45)

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ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Teknik direktör: Sarri.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Teknik direktör: Chivu.

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MONZA-FIORENTINA (pazartesi 20.45)

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Rpobinson; Varela. Teknik direktör: Juric.

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FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Teknik direktör: Vanoli.