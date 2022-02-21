Hatayspor karşılaşmasında oynadığı futbolla Fenerbahçeli taraftarlardan büyük bir alkış alan 16 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kazandıran isim olan Serhat Pekmezci, genç oyuncunun potansiyeline vurgu yaptı. Pekmezci, Arda'nın ilerleyen yıllarda Real Madrid'de oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Pekmezci, Arda'nın transfer sürecinde başkan Ali Koç'un rolüne vurgu yaparken, yetenekli oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de Fenerbahçeli olduğunu belirtti:

"Ben 1 Aralık 2018’de göreve başladım. O dönem Ankara’da Altınordu dönemimden keşfettiğim bir çocuk vardı, Ankara’da oynuyordu, Osmanlıspor’da. Onu izlemek için Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçını izlemeye gittim.

"Gittiğimde Arda’yı gördüm. Gerek yetenekleri gerekse karakteri beni etkiledi. 2-1 maçı kaybetmişlerdi, hatta son 15 dakika ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen oyunu bırakmadı. Maç sonu gözyaşı döktü.

"Babasının arabasına binene kadar takip ettim. Çok özel bir potansiyel barındırdığını gördüm.

Çocukluğundan bu yana Fenerbahçeli

"O dönemki sportif direktörümüz Damien Comolli’ye özel bir raporla Arda’yı ilettik. Kaçmaması gerekiyordu, transfer etmeliydik. Çünkü biz ilgilenince diğer kulüpler de devreye girecekti. 1 hafta 10 gün sonuç alamayınca Arda’nın görüntülerinden oluşan bir DVD hazırladım ve başkanımıza ilettim.

"Yoksa transfer yapamayacaktık. Başkan izledikten sonra temas kurdu. Çok iddialı geldi ilk söylemimiz, ’15-16 yaşında A takımda süre alabilir’ dedik. Avrupa çapında bir oyuncu olduğundan bahsettim, saha dışındaki kalitesini de anlattım.

"Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu, çok iyi bir ailesinin olduğunu kendisine raporladım. Transferin son günü 20 Şubat 2019’da kendisini transfer ettik. 150 bin liralık bir bonservis ücretiyle ve bir miktar sonraki satış payıyla.

"Arda’nın Fenerbahçe sevgisinin pekişmesi için Fenerbahçe Koleji’nin sınavlarına soktuk ve başarılı olarak kazandı. Hala da Fenerbahçe Koleji’nin bir öğrencisidir.

"Arda U14’de oynayan 13.5 yaşında bir çocuktu. Başkanımızı o dönem çok tanımıyordum ama sonuçta Ali Koç. Kendisine gözünü kırpmadan bu parayı vermesi gerektiğini söyledim.

"Bana, "Sen olsan ne kadar verirsin" diye sordu, benim cevabım "500 bin lirayı gözümü kırpmadan veririm" oldu. "Ne diyorsun" dedi. Sonra "250 bin istiyorlar, pazarlık yapacağız." dedi. Ben de kendisine "200’e düşerlerse hiç 1 saniye bile tereddüt etmeyin" diye cevap verdim.

"100 yılda bir gelir"

"Onu olabildiğince menajerlerden de korumaya çalıştık. Bir gün başkanımızla imza atarken onu bugünlere getiren annesinin babasının olması gerektiğini, herhangi bir menajerin olmaması gerektiğini söyledik.

"Ekonomik olarak zor durumdayken hata yapabilir insanlar. Bunu da başardık. Sportif direktörümüz onu profesyonel yaptığında başkanımızın karşısına annesiyle babasıyla çıktı.

"Çok yüksek bir potansiyel, özel bir karakter. Dünyada 17-21 yaş arasındaki çocuklar ya kayboluyor ya da yıldız oluyor. Arda 100 yılda bir gelecek bir yetenek.

"Eğer geleceği doğru planlanırsa Real Madrid’de oynayacak bir yeteceğe sahip. Altınordu dönemimizde dünyada izlemediğimiz takım kalmadı. Her yerdeki yetenek havuzuna sahip olduğumuz için rahatlıkla kıyas yapabiliyoruz.

"Cengiz Ünder amatör kümede oynarken "A Milli Futbol Takımı’nda oynayacak" dediğimde gülenler olmuştu. O da yanıltmadı beni. Arda’nın en sevdiği takım Fenerbahçe’den sonra Manchester United.

"Eğer gelişimi doğru planlanır ve süre alırsa hem Fenerbahçe’ye büyük bir ekonomik kazanç sağlar hem de Real Madrid’de oynayacak düzeye gelir.

"Kadıköy'e çıkmak istiyordu"

"Arda gelişime aç. Her maçtan sonra bizle konuşurdu, eksiklerini öğrenmek için. Ailesi çok kıymetli ve değerli.

"Ailesi çok olgun aklı başında, ayakları yere sağlam basan insanlar. Onlar da Arda’nın şımarmaması için her şeyi yapacaktır. 16-17 yaşında bir oyuncu ama 30 yaşındaki tecrübeli bir oyuncunun kafa yapısına sahip.

"Sıra dışı bir özgüvene sahip. Mental gücü, kendine olan güveni, hedeflerini yüksek tutması…

"O statta erken yaşta oynayacağını biliyorduk. Çok istiyordu Kadıköy’de Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmayı. Fenerbahçe’ye sıra dışı bir oyuncu kazandırdık. Fenerbahçe altyapısından oyuncu çıkmaz diye bir algı vardı. Ama Arda bu algıyı altına üstüne getirecektir."

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