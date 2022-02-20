Juventus’un Fiorentina’dan 75 milyon euro’ya kadrosuna kattığı Sırp forvet Dusan Vlahovic, 'İtalyan Megan Fox' lakaplı ‘Miss Italy’ şampiyonu Carolina Stramare ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya platformu olan İnstagram'da 300.000'den fazla takipçisi olan 23 yaşındaki model, Juventuslu yıldızın kalbini çaldı.

Carolina Stramare’nin fiziksel olarak Megan Fox’a benzemesi nedeniyle kendisine ‘İtalyan Megan Fox’ lakabı takıldı.

Stramare, 2019 yılında Miss Italy güzellik yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Ne söylendi?

Novella 2000 dergisine göre; Sırp futbolcu, 23 yaşındaki model Carolina Stramare ile romantik bir ilişkiye başladı.

İkilinin, birbirlerine aşık oldukları belirtilirken genç aşıkların ocak ayında doğum günlerini birlikte kutladıkları vurgulandı.

Vlahovic, sevgilisine araba hediye etti

Çıkan haberde ayrıca, Juventus’un 75 milyon euro’luk forveti, sevgilisine doğum gününde lüks bir araba hediye etti.

Son günlerin en gözde çiftlerinden olan Vlahovic ve Stramare’nin ilişkilerinin açığa çıkmasının ardından, daha fazla göz önünde olacakları söyleniyor.

Vlahovic, Juventus’u seçti

İtalya’nın dev ekibi Juventus’a katılan Sırp golcü, sezona damga vuran bir performans gösteriyor.

Arsenal'e transfer olacağı konuşulan Vlahovic, Juventus’un devreye girmesiyle tercihini Torino ekibinden yana kullandı ve Arsenal’a gitmeyi reddetti.

Fiorentina’da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sırp forvet, İtalyan ekibiyle harika bir 18 ay geçirdi.

Gösterdiği performansın ardından Premier Lig’den sadece Arsenal değil, Manchester City ve United da genç golcü ile sözleşme imzalamak istedi.

Vlahovic, Fiorentina’da 64 maça çıkarken 41 gol attı.

Juventus’un performansı

Sırp golcünün yeni takımı Juventus ise şu anda İtalya Serie A’da ilk dört sıra için savaşıyor ve Şampiyonlar Ligi eleme yarışında Atalanta'nın üç puan üzerinde bulunuyor.

İtalyan devi ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı ve çeyrek final maçında Villarreal ile karşılaşacak.

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