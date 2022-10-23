Efsane stoper, başarıdan başarıya koşarken eşi hep yanındaydı...

Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio, dünya futbol tarihinin en iyilerinden olan eşinin başarı formülünü açıklamaktan çekinmedi.

İspanya'da bir TV sunucusu olarak ün kazananan Rubio, şu anda 8,5 milyonluk Instagram hesabının sahibi ve dolayısıyla oldukça popüler.

44 yaşındaki Rubio, dört çocuğu ve PSG'nin yıldızı kocası Ramos ile fotoğraf paylaşım platformunda 2000'den fazla gönderi paylaştı.

Ramos ile ilişkisini 2012 yılında Real Madrid forması giydiği sırada açıklayan Pilar, özel hayatları konusunda da oldukça dürüst davranıyor.

2019'da evlenen sevilen çift, şu sıralar Ramos'un futbolu ve televizyondaki görevlerini yürütürken dört erkek çocuğunu da büyütüyor.

Son Instagram fotoğraflarından bazıları, bir Elton John konserine katılımının yanı sıra çalışmalarını ve bol miktarda bikinili fotoğraflarını içeriyor.

Pilar ayrıca, spor salonunda egzersiz yapmanın yanı sıra atlara bakıp sağlıklı yaşam konusunda ipuçları da veriyor.

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Ne söylendi?

Sunucu David Broncano, Ramos'la yatak odasında ne sıklıkta görüştüklerini sorduğunda Rubio'dan çok net bir cevap aldı.

Rubio, seks hayatlarına yönelik şu ifadeleri kullandı: "Madrid'de olduğum günler dışında her gün sevişiyoruz.

"Örneğin bugün, sizin yüzünüzden Ramos'la sevişemedim.

"Çocuklarım saat 21.30'da yatakta oluyorlar.

"Sonrası bize kalıyor, çünkü seks hayattır."

Pilar ve ailesi, Ramos'un dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu içeren 16 kupa dolu sezonun ardından Madrid'den ayrılarak Fransa'ya taşındı.

Rubio'nun, tahmini mal varlığının 10 milyon Sterlin olduğu bilinirken bankada sadece 46.000 Sterlin'i olduğunu iddia ediyor.

Sergio Ramos'un 44 yaşındaki eşi için İspanyol medyası, seks delisi yakıştırmasını yapıyor.