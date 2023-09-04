Sergio Ramos'tan Galatasaray ve Beşiktaş'ı kahreden haber: Tam 18 yıl sonra...

İspanyol efsane Sergio Ramos, tam 18 yıllık ayrılığa son verecek.

NE OLDU? Eski İspanyol milli oyuncu, Paris Saint-Germain ile olan iki yıllık sözleşmesinin geçen sezon sonunda sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.

Ramos'un, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Karim Benzema ile yeniden bir araya gelebilmesi durumunda Suudi Pro League ekibi Al-Ittihad'a transfer olmasıyla yakından bağlantılı olduğu belirtiliyordu.

İspanyol yıldızla ilgilenenler arasında hem Beşiktaş hem de Galatasaray gibi Türk kulüpleri de vardı, ancak onun eski kulübüne döneceği net bir şekilde aktarıldı.

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AS'ın haberine göre Sergio Ramos, Sevilla ile kısa süreli bir sözleşme imzalamayı kabul etti. Bu haber gerçekleşirse Ramos, tam 18 yıl sonra eski kulübüne geri dönecek.

BÜYÜK RESİM: Madrid'e katılmadan önce profesyonel kariyerinin başında Sevilla'nın A takım kadrosunda iki sezon geçiren Ramos, İspanya'ya dönecek. Los Blancos'a imza atmak için Sevilla'dan ayrıldıktan sonra şimdi bir kez daha eski takımının formasını giyecek.

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SERGIO RAMOS İÇİN SIRADA NE VAR? 37 yaşındaki futbolcu, İspanyol kulübüyle sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçecek ve ülkesinde futbol hayatını sürdürecek.