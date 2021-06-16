Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılıyor

Adı Real Madrid ile özdeşleşen Sergio Ramos, 16 yılın ardından kulüpten ayrılma kararı aldı.

Sergio Ramos ay sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid’den ayrılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Perşembe günü deneyimli savunmacıya veda niteliği taşıyan bir basın toplantısı düzenlenecek.

TSİ 13.30’da düzenlenecek basın toplantısında kulüp başkanı Florentino Perez de yer alacak. Sergio Ramos ise toplantıya internet üzerinden yapılacak bağlantıyla katılacak.

Anlaşma sağlanamadı

Real Madrid ile Sergio Ramos arasında yeni kontrat için görüşmeler bir süredir devam ediyordu. Yönetimin, ücretinde indirime gitmeyi kabul etmesi halinde 35 yaşındaki İspanyol oyuncuyu takımda tutmak istediği yazılmıştı.

Geride bıraktığımız 2020/21 sezonunda sakatlık sorunlarıyla boğuşan Sergio Ramos, Real Madrid ile 21 maça çıkabildi. Ramos form durumu nedeniyle İspanya’nın Euro 2020 kadrosuna da alınmamıştı.

Kupalarla dolu bir kariyer

Real Madrid’e 2005 yılında Sevilla’dan transfer olan Ramos, başkent ekibinde toplam 670 maça çıktı. Uzun süre Real Madrid ve İspanya savunmalarının temel taşlarından biri olan Ramos, kulüp kariyerinde beş La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Adı Manchester United ve Paris Saint-Germain ile anılan Ramos’un yeni adresi henüz netleşmedi. Öte yandan Ramos’un, kendisine beş yıllık sözleşme öneren eski takımı Sevilla’ya dönmesi de ihtimaller arasında.

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