Sergio Ramos beş yıl daha üst seviyede futbol oynamaya devam etmek istiyor.

36 yaşındaki yıldız, İspanyol deviyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid'den ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

Ancak Fransa'da geçirdiği süre onun adına tatmin edici geçmedi ve toplamda sadece yedi maça çıkabildi.

Sergio Ramos ne söyledi?

Sergio Ramos'un sakatlıkla mücadele etmesi ve sahada kısıtlı görünmesinin ardından PSG'den ayrılacağı iddiaları alevlendi.

Ancak İspanyol savunmacının böyle bir hamleye niyeti yok gibi.

Amazon Prime'a konuşan Sergio Ramos, "Dört veya beş yıl daha en üst seviyede oynamak ve ardından başka deneyimler yaşamak istiyorum." dedi.

Sergio Ramos emekli olmayı düşünmüyor 🙌 pic.twitter.com/3eZrNLDtXQ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 12, 2022

"PSG'de iki yılım var, üç yıl daha zorlayacağız ve sonra göreceğiz. Fiziksel durumum el verdiği sürece. Sanırım zihnimi buna odaklayabilirim."

"En iyi oyuncu olmaktansa dünyanın en iyi takımında oynamayı tercih ederim çünkü sonuçta futbol kolektif bir spordur ve önemli olan takım olarak kazanmaktır."

Sergio Ramos'un PSG performansı nasıl?

Sergio Ramos, Clermont'u 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada Ligue 1'deki altıncı maçına çıktı.

Reims'i 4-0 yendikleri 23 Ocak tarihinden bu yana ilk kez PSG formasıyla 90 dakika sahada kaldı.

O zaman bu yana sakatlık yaşayan savunması formasından ayrı düşmüştü.

Sezon başında ise önce bir baldır sakatlığı ardından kas sorunları ile mücadele etti.

Daha fazlası