Futbolun beşiğinde doğup büyüyen Max, Arsenal’da oynadığı dönemde büyük bir Mesut Özil hayranıydı.

Ardından Mesut’un Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla, o da yönünü Türkiye’ye çevirdi.

Bu sayede Arda Güler’in yeteneğinden de fazlasıyla etkilendi ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı oldu.

Max, Türk insanını ve İstanbul’u çok severken Türkiye’deki taraftarların tutkusuna da hayranlıkla bakıyor.

GOAL Türkiye, Max Camilleri ile konuştu.

İşte sorularımız ve fanatik derecesinde Fenerbahçe taraftarı olan Max Camilleri'nin cevapları.

Öncelikle, nasıl Fenerbahçe taraftarı oldun?

"Her şey, aslında Arsenal taraftarı olmamla başladı! En sevdiğim oyuncu olan Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla Fenerbahçe’yi takip etmeye başladım.

"Ve zamanla Türkiye’nin en büyük kulübü olan Fenerbahçe’ye adeta aşık oldum."

Maçları düzenli takip ediyor musun?

"Evet, düzenli olarak takip ediyorum. Ayrıca, basketbol takımı ve hatta kadın takımlarının maçlarını da izlemeye çalışıyorum."

Fenerbahçe’de, en sevdiğin futbolcular kimler?

"Tabii ki Arda Güler ve Mesut Özil, ama özellikle Londra'da aynı bölgede büyüdüğümüz için Osayi Samuel’i de seviyor ve beğeniyorum."

Fenerbahçe'nin tarihini araştırdın mı? Bununla ilgili ilginç bir şeyle karşılaştın mı?

"Evet, Fenerbahçe’nin çok büyük bir tarihi var. Daha önce kulüpte görev yapmış Alex de Souza ve Jay Jay Okocha gibi oyuncular var.

"Ve daha bir sürü süperstarlar kulübün tarihinden gelip geçti."

Takımın şu anki durumunu nasıl buluyorsun?

"Bence, kesinlikle doğru yoldayız. Kim Min Jae gibi birçok harika genç oyuncumuz var. Atilla Szalai de genç ve yetenekli bir oyuncu.

"Fenerbahçe’nin harika bir projesi var ve bu projenin başarı getireceğini düşünüyorum."

Arda Güler pankartını hazırlama fikri nasıl ortaya çıktı?

"Daha önce Messi'yi izlemek için Barcelona'ya gittim ve onu görmek gerçekten harikaydı.

"Böylece, sezonun en büyük maçında en sevdiğim Fenerbahçe oyuncusu olan Arda Güler’in bu lakabı hak edeceğini düşündüm!

"Afişler asla yalan söylemez, çünkü o Türk Messi!"

Arda'nın, gelecekte Messi gibi bir futbolcu olabileceğini gerçekten düşünüyor musun?

"Arda Güler, futbolun zirvesine ulaşmak için tüm niteliklere sahip. Her gün onunla ilgili bir sürü haber okuyorum. Özellikle, Arsenal ve Barcelona gibi kulüplerin onu istediğini duyuyorum.

"O, çok iyi bir oyuncu ve Fenerbahçe’nin efsanelerinden birisi olacak."

Fenerbahçe taraftarı hakkındaki düşüncelerini almak isterim.

"Kesinlikle onlar gördüğüm en iyi taraftar grubu.

"Futbol, Türkiye'de bir din gibi bir şey. Fenerbahçe taraftarının tutkusunu hiçbir şeyle kıyaslayamam."

Fenerbahçe'yi İngiltere'den bir kulübe benzetecek olsanız bu hangi takım olurdu?

"Topçular…

"Harika genç futbolcuları olan iki uyuyan dev takım…

"İki ekip de zor zamanlar geçiriyor, ancak şu anda geri dönüyoruz."

Fenerbahçe Stadı'nda yaşadığın ilginç bir olay oldu mu?

"Galatasaray maçının ardından, futbolcuların hep beraber orta sahada toplanıp derbi galibiyetini kutlaması çok hoşuma gitti.

"O sahne, kesinlikle gördüğüm en iyi sahnelerden birisiydi."

İstanbul'u sevdin mi?

"Çok çeşitli ve güzel bir şehir; tıpkı Londra gibi!

"İstanbul’u çok sevdim ve bir sonraki seyahatimi şimdiden planlamaya başladım."

Genel olarak Türk taraftarlar hakkındaki düşüncelerini de merak ediyorum.

"Futboldan bağımsız olarak Türkler çok iyi insanlar.

"Çok fazla tutkulular ve inanılmaz derecede kibar ve futbolu seviyorlar."

Daha fazlası için:

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Serie A'da karşılaştıkları Salernitana takımından özür diledi: "Biz, medeni insanlarız"