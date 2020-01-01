Sergio Ramos: Eğer kalmamı istiyorlarsa kalırım

Real Madrid'in başarılı savunmacısı Sergio Ramos, kulübünün sözleşme uzatma teklifine her zaman olumlu yaklaşacağını ifade etti.

kaptanı Sergio Ramos'un, 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi için herhangi bir endişesi yok.

Real Madrid, 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki başarılı oyuncusu için 1 yıl daha uzatma teklif ederken, Ramos'un bu öneriye sıcak bakmadığı ve 2023 yılına kadar anlaşma istediği iddia edildi.

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İspanyol futbolcu, endişelenecek bir şeyin olmadığı konusunda ısrar ederken, Real Madrid'den ayrılma gibi bir kaygısının olmadığını da ifade etti:

Daha fazla takım

"Kulüp ile ilişkilerim her açıdan mükemmel. Bu nedenle ne kulüp tarafında ne de benim tarafımda herhangi bir konu için aceleye gerek yok. Hiçbir zaman ekstra bir talepte bulunmadım. Kulübün, belli bir yaşa gelmiş futbolcularla ilgili olan politikasını anlıyorum. Eğer kalmamı istiyorlarsa kalırım. Endişelenmeye gerek yok. Görünüşe göre kulübüm ve benim aramda bir çatışma yaratmak istiyorlar ancak öyle olmayacak."

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 26 Şubat Çarşamba akşamı ile karşılaşacak.