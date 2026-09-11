Sergio Padt, Eredivisie’ye geri dönüyor

Sergio Padt resmen FC Utrecht oyuncusu oldu; kulüp yönetimi cuma günü bunu internet sitesinden duyurdu. Kısa süre önce Bulgaristan ekibi Ludogorets ile sözleşmesini fesheden 36 yaşındaki kaleci, De Galgenwaard'da 2028 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Padt, sözleşmeye imza attıktan sonra, "12,5 yıl önce de FC Utrecht'e gelmek istiyordum. O zaman son anda olmadı ama bu kulübe karşı hep iyi hisler besledim. Bunun şimdi, bunca yıl sonra, yine de gerçeğe dönüşmesi beni inanılmaz mutlu ve gururlu yapıyor" sözleriyle sevincini dile getirdi.

Padt, Ludogorets'te başarılı bir dönem geçirdi ve tam dört lig şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli file bekçisi, Bulgaristan'ın önde gelen kulübünden 152 maçla ayrıldı.

Kaleci, ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından Ludogorets'ten ayrılma kararı aldı. Bu hafta RTV Noord'a konuşan Padt, "Çocuklar da bundan pek mutlu değildi. Ama en iyisi buydu: kulüp senden ayrılmak istiyorsa, en iyisi iyi bir diyalogla anlaşmaya varmaya çalışmaktır. Aksi halde işler senin için keyifli olmaz. Kariyerimde ilk kez bu şekilde, bir fesihle sona erdi. Ve bir anda kulüpsüz kalıyorsun" dedi.

FC Utrecht'in yeni transferi, Ajax altyapısından yetişti ve daha sonra Go Ahead Eagles ile KAA Gent formaları giydi. En başarılı yıllarını ise FC Groningen'de geçirdi; 2015'te Eurojackpot KNVB Beker'i kazanması bunun mutlak zirvesi oldu.

Padt, Jong Oranje formasıyla beş kez sahaya çıktı ve birkaç kez de Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer aldı. FC Utrecht'in basın açıklamasında, "Tecrübesi ve özellikleriyle, özellikle Michael Brouwer'in ayrılığının ardından FC Utrecht'in kaleci pozisyonları için önemli bir takviye olacaktır" ifadeleri yer aldı.

De Galgenwaard'da bir süredir birinci kaleci Vasilios Barkas olduğu için, Padt'ı zorlu bir forma rekabeti bekliyor. Yeni transferin pazar günü Excelsior deplasmanındaki maçın kadrosunda ilk kez yer alması bekleniyor.