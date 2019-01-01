Sergio Busquets, MLS'e gitmeyi planlıyor

Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Sergio Busquets, kariyerini İspanya'da değil, Amerika'da devam ettirmeyi düşünüyor.

'nın 30 yaşındaki deneyimli ön liberosu Serigo Busquets, Sports Illustrated'a verdiği röportajda Amerika Futbol Ligi'nin büyük bir takipçisi olduğunu ve oraya gidebileceğini belirtti.

2008'de Barcelona B takımından A takıma yükselen Busquets, Katalan ekibiyle 529 maça çıktı ve 13 kez ağları havalandırmayı başardı. Artık belli bir yaşa geldiğini ve yerini daha genç oyuncuların alacağının farkında olduğunu dile getiren Busquets, kariyerini Camp Nou'da sonlandırmayabilir.

Verdiği röportajda 'i yakından takip ettiğini söyleyen İspanyol futbolcu, "Hırsımın ve performansımın azaldığını fark ettiğim an, yedek olarak bile oynamayacağımı her zaman söylemiştim. Klübe kattıklarımdan dolayı gurur duyar ve kenara çekilirim." dedi.

Busquets, ne zaman Barcelona'dan ayrılacağından emin olmasa da o gün geldiğinde, MLS'i tercih edebileceğini dile getirdi. "Geleceği önceden kestiremezsiniz ama Amerika'nın büyük bir hayranıyım. Amerika'da futbol, gelişmeye devam ediyor. Playoff sistemi ve rekabet anlayışı, bizdekinden çok daha farklı olduğu için ilgimi çekiyor."

Busquets, son olarak şakayla karışık David Beckham'ın takımı Miami'ye gidebileceğini söyledi.