Sergio Agüero'nun oğlundan PSG'ye ortalığı karıştıran Lionel Messi yorumu: "Ağır geldi!"

İdil Erin Tetik
Lionel Messi Paris Saint-Germain 2022-23Getty
L. MessiS. AgüeroPSGInter MiamiLigue 1MLS

Sergio Agüero'nun oğlu Benjamin, PSG'nin paylaşımına yaptığı Lionel Messi yorumuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

  • Lionel Messi, PSG'ye veda etti
  • Paris'teki günleri pek iyi geçmedi
  • Agüero'nun oğlu, Ligue 1 devine gönderme yaptı

NE OLDU? Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesiyle Inter Miami'nin yolunu tuttu. Arjantinli yıldız, Paris'teki günlerinin kendisi ve ailesi için zor geçtiğini söylerken Sergio Agüero'nun oğlundan sosyal medyayı ayağa kaldıran bir yorum geldi.

NE SÖYLENDİ? Agüero'nun oğlu Benjamin, Paris Saint-Germain'in 3 Haziran'daki "Teşekkürler Messi" paylaşımına şu yorum yaptı: "O size çok ağır geldi"

DAHA FAZLASI: Benjamin'in bu yorumu sosyal medyaya 25 bini aşkın beğeni aldı.