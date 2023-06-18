Sergio Agüero'nun oğlundan PSG'ye ortalığı karıştıran Lionel Messi yorumu: "Ağır geldi!"

Sergio Agüero'nun oğlu Benjamin, PSG'nin paylaşımına yaptığı Lionel Messi yorumuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Lionel Messi, PSG'ye veda etti

Paris'teki günleri pek iyi geçmedi

Agüero'nun oğlu, Ligue 1 devine gönderme yaptı

NE OLDU? Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesiyle Inter Miami'nin yolunu tuttu. Arjantinli yıldız, Paris'teki günlerinin kendisi ve ailesi için zor geçtiğini söylerken Sergio Agüero'nun oğlundan sosyal medyayı ayağa kaldıran bir yorum geldi.

NE SÖYLENDİ? Agüero'nun oğlu Benjamin, Paris Saint-Germain'in 3 Haziran'daki "Teşekkürler Messi" paylaşımına şu yorum yaptı: "O size çok ağır geldi"

DAHA FAZLASI: Benjamin'in bu yorumu sosyal medyaya 25 bini aşkın beğeni aldı.