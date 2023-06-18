Sergio Agüero'nun oğlundan PSG'ye ortalığı karıştıran Lionel Messi yorumu: "Ağır geldi!"

- Lionel Messi, PSG'ye veda etti
- Paris'teki günleri pek iyi geçmedi
- Agüero'nun oğlu, Ligue 1 devine gönderme yaptı
NE OLDU? Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesiyle Inter Miami'nin yolunu tuttu. Arjantinli yıldız, Paris'teki günlerinin kendisi ve ailesi için zor geçtiğini söylerken Sergio Agüero'nun oğlundan sosyal medyayı ayağa kaldıran bir yorum geldi.
NE SÖYLENDİ? Agüero'nun oğlu Benjamin, Paris Saint-Germain'in 3 Haziran'daki "Teşekkürler Messi" paylaşımına şu yorum yaptı: "O size çok ağır geldi"
DAHA FAZLASI: Benjamin'in bu yorumu sosyal medyaya 25 bini aşkın beğeni aldı.