Sergio Agüero'dan Zlatan Ibrahimovic'e yanıt: "Guardiola'nın seni Barcelona'dan neden gönderdiğini anladım"

Zlatan Ibrahimovic'in Arjantin milli takımı eleştirisine Sergio Agüero'dan yanıt geldi.

Zlatan Ibrahimovic, Arjantin'i eleştirdi

Agüero sert bir karşılık verdi

Kendin için endişelenmelisin dedi

NE OLDU? Zlatan Ibrahimovic, 2022 Dünya Kupası'ndaki davranışlarından dolayı Arjantin milli takımı oyuncularını eleştirmişti. İsveçli oyuncu, takımdan yalnızca Lionel Messi'nin hatırlanacağını söyledi. Sergio Agüero'dan ona yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Sergio Agüero, Zlatan Ibrahimovic'e şöyle yanıt verdi: "Senin de bu tarz davranışlarda bulunduğun zamanlar oldu. Oyuncuları kışkırtıp karşılık veriyordun. Bence Arjantin'i eleştirmeden önce ülken için, son Dünya Kupası'nda yer bile alamayan kendin için endişenlemelisin."

DAHA FAZLASI: Agüero sözlerini şöyle sürdürdü: "Pep Guardiola ile da tartıştın. Sanırım Pep bu yüzden seni Barcelona'dan göndermek istedi. Takım arkadaşlarıma saygısızlık yaptın.