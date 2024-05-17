Manchester City'nin efsane golcüsü City'nin Norveçli golcüsünü hedef aldı!

Manchester City’nin efsane golcüsü Sergio Agüero, City’nin kendisinden sonra transfer ettiği Norveçli golcü Erling Haaland’a yüklendi. Mobil video oyun Clash of Clans için hazırlanan yeni ve komik tanıtım kampanyasında Haaland’ın sürekli kendisini takip ettiğini belirten Arjantinli efsane, Norveçli oyuncunun peşini bırakması gerektiğinin altını çizdiz ve hayranlarını güldürdü.

Clash of Clans geçtiğimiz ay Manchester City ve Norveç'in uluslararası süperstarı Haaland'ın yepyeni sürpriz karakterini tanıtmış ve golcü oyuncunun animasyon versiyonu oyunda Barbar Kral olmuştu. On yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürüldüğünden bu yana iki milyardan fazla kez indirilen son derece popüler mobil oyunun oyuncuları bilindiği gibi 23 yaşındaki forveti aralarına katabilecek ya da köyünü mahvetmeye çalışabilecekler.

"Beni artık rahat bırak"

Clash of Clans hayranı olduğu bilinen Haaland oyunda oynanabilir bir karakter haline gelmenin ve ilk kez gerçek bir kişiye dayanmanın "gerçekten harika" olduğunu söylerken, Agüero’nun bu duruma verdiği yanıt da gecikmedi. Oyunun futbol dünyasıyla yaptığı iş birliği Ronaldo ve Ronaldinho ile devam ederken, yaşanan bu gelişmelere Agüero da dahil oldu.



Kendi kişisel hesapları da dahil olmak üzere bir dizi kanalda yayınlanan yeni tanıtım videosunda konuşan Agüero, “Erling benim yaptığım her şeyi yapmaya başladı. Önce oynadığım takıma transfer oldu. Sonra kırdığım rekorları tekrar kırarak devam etti. Şimdi de video oyunlarına girmemin ardından oyunlara girmeye başladı. Cidden artık beni yalnız bırakabilir mi?” Dedi.

