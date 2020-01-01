Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yalçın, Beşiktaş'ın 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor deplasmanında çıkacağı maçta takımının başında yer alamayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.
Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"
Goal Türkiye ailesi olarak Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
TFF'nin sağlık rehberi ne diyor?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kovid-19 Sağlık Rehberi'nde pozitif vaka senaryosuna dair ekteki bilgiler yer alıyor: