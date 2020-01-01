Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor deplasmanında takımının başında yer alamayacak.

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yalçın, Beşiktaş'ın 13 Eylül Pazar günü deplasmanında çıkacağı maçta takımının başında yer alamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Daha fazla takım

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.



Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Dr. Tekin Kerem Ülkü



Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

Goal ailesi olarak Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Haberin devamı aşağıda

TFF'nin sağlık rehberi ne diyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kovid-19 Sağlık Rehberi'nde pozitif vaka senaryosuna dair ekteki bilgiler yer alıyor: