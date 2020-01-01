Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin kararı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımda tutulmalarını istedi.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le devam etme görüşü ağırlık kazandı.

Yönetimin mukavele görüşmelerini Nisan ayına kadar ertelediği iki yıldız için teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu rapor verdiği kaydedildi.

Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede, "Mali Koşullar uygun olursa hem Gökhan hem Caner'le yeni sezonda da devam etmek isterim" dediği iddia edildi.

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İndirim istenecek

Sergen Yalçın, önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasında tecrübeli isimlerle gençleri harmanlamayı planlarken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin 35 yaşındaki Gökhan'a 1+1 yıllık, 31 yaşındaki Caner'e ise 2 yıllık anlaşma önereceği kaydedildi.

Yönetimin, iki oyuncudan mevcut ücretlerinden indirim yapmalarını isteyeceği de iddialar arasında.

Gökhan Gönül bu sezon 23 maça çıkarken, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Caner Erkin ise 31 karşılaşmada 3 gol ve 9 asistle oynadı.