Sergen Yalçın: "Ozan Tufan için teklifimizi yaptık"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan'ı istediklerini açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1'lik eşitlikle sona eren Medipol Başakşehir maçının ardından önemli bir açıklamada bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Sergen Yalçın, Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ı istediklerini açıklarken, "Ozan Tufan şu anda çok geriye gitti. Bu yaşta bir oyuncunun bu kadar geride olmaması lazım. Ozan çok önemli bir oyuncu. Genç ve kapasitesi var. Biz teklifimizi yaptık ve Fenerbahçe'den yanıt bekliyoruz. Geldiği zaman 2 yıl önce başladığı yere döndürürüz." dedi.

Fenerbahçe forması altında bir türlü beklentileri karşılayamayan 23 yaşındaki oyuncu, son olarak Ağustos ayında kadro dışı bırakılmıştı.