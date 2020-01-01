Sergen Yalçın: Lens ve Umut Nayir'i kadroda düşünmüyoruz

Beşiktaş'ın teknik patronu, sezonun geri kalanında Jeremain Lens ve Umut Nayir'i kullanmayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Umut Nayir'a kapıyı gösterdi.

Koronavirüs tedavisi sona erdikten sonra Konya deplasmanında takımın başında yer alacak olan Sergen Yalçın, müsabakadan önce beIN Sports'a konuştu.

Yalçın, Lens ve Umut'u kullanmayacaklarını ifade ederken "Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar." şeklinde konuştu.

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47 yaşındaki teknik adam, hastalık süreciyle ilgili ise "Arayan, soran, destek veren herkese teşekkürler. 2 haftalık bir karantina süreci oldu. Uzak kalmak zor, biraz olayın dışında kalıyorsun. Murat Hoca çok tecrübeli, bu süreci çok iyi yönetti. Bu vesileyle teşekkürler." ifadelerini kullandı.