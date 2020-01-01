Sergen Yalçın: "Kenarda durup evimize mi gidelim? Konuşmak zorundayız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tarsus İdman Yurdu maçından sonra yaptığı açıklamalarda PFDK tarafından verilen cezaya ve VAR'a yüklendi.

Ziraat Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'na 3-1 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdıran Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda aldığı cezadan dolayı sitem etti.

maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından para cezasına çarptırılan Yalçın, "Bana sportmenliğe aykırı konuşmadan 36 bin TL ceza verdiler. Ben aykırı ne konuşmuşum? Kötü konuşmak veya hakaret etmek lazım ama ben futbolun doğasına dair konuştum. VAR sisteminden dolayı bize ne kararlar verildiğine bir baksınlar. Lehimize verilen bir karar görmedim. VAR'dan 5-6 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Bunu da söylemek hakkımız herhalde. Bir hafta önce maçında el pozisyonuna devam verip sonraki hafta benim aleyhime penaltı veriliyorsa, bir bakın pozisyonlara. Ceza sahası içinde hangisi el, hangisi penaltı, hangisi değil bilmiyoruz. Avantaj kuralından bizim oyuncuyu attın, sarı kart verdin, rakibe vermiyorsun, 'kuralda yok' diyorsun. Bana veriyorsun ama öbür maç rakibe uygulamıyorsun. Ben sportmenliğe aykırı ne dedim? Takımımın hakkını savunmak, maç kazanmak için çaba vermek kurallara aykırı mı oldu şimdi? Kenarda durup evimize mi gidelim? Konuşmadığımız, kenarda durduğumuz zaman bizim yerimize başkası gelecek. Konuşmalıyız, konuşmak zorundayız. Lehime ne verilmiş? Aleyhime verilenlere bak. Kaleciden 50 metre uzakta doğrudan kırmızı kart veriyor hakem, ne VAR'a ne bir şeye gidiyor" dedi.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise karşılaşmayı değerlendirdi. Turu geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yalçın, "Türkiye Kupası bizim için önemli, en azından Avrupa'ya gitmek için bir kulvar. Çıkan kadro da bunun net göstergesiydi. Oyuncularımızın performansından memnunum. Pozitif oynadılar ve enerjileri iyiydi. Rakip de güzel mücadele etti, dostça bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Fikstüre de değinen Yalçın, "4 günde bir maçlar oynanacak. Bu mücadele için yeterli oyuncu sayımız var. Lig zorlu ve uzun bir maraton. Mayıs ayının ortasına kadar zaman var. Başlangıçta sorunlar yaşadık ama performanslar yukarı çıkınca toparlandık. Şu an kötü durumda değiliz. Hedefimizi yakalayacak seviyedeyiz. Fizik ve güç olarak iyiyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe ise siyah-beyazlı ekibin turu hak ettiğini söyledi.

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Penbe, takımının güçlü rakip karşısında iyi mücadele ettiğini belirterek, "Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı keyifli oynamaya çalıştık. Vodafone Park'a ilk defa geliyorum, oyuncularım da ilk defa geldi. Oyuncularımdan tek isteğim oyunun tadını çıkarmalarıydı, onu yaptılar. Oyuncularım ilk 30 dakika heyecanlı olmasına rağmen toparladı. Beşiktaş turu hak etti, kupada başarılar diliyorum" dedi.

Misli.com 2. Lig'deki maçları düşündüklerini kaydeden Penbe, "Ligimize dönmek zorundayız, orası bizim için daha önemli. Bu hayalin peşinden koşmak güzeldi, oyuncularımın heyecanlı olması normaldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni teknik direktörlerin yetiştiğini anlatan Penbe, "Bizim jenerasyonumuzdan teknik direktörlerin gelmesi mutluluk verici. Okan Buruk, Sergen Yalçın, Erol Bulut, Çağdaş Atan görev yapıyor. Sıra bize geldi diye düşünüyorum. Türkiye'de bir yerlere gelebilmeniz için arkanızda itici bir gücün olması lazım. Yaptığımız işlerle rüzgarı arkamıza aldığımız zaman biz de iyi bir yerlere geleceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.