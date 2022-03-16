Darmstadt Teknik Direktörü Torsten Lieberknecht, devam eden Rusya-Ukrayna krizi sırasında anavatanından ayrılmak zorunda kalan bir anne ile oğluna ev sahipliği yapıyor.

Mart ayı başlarında Lieberknecht, Rus saldırısı devam ederken Ukraynalı vatandaşları evine kabul etmeye hazır olduğunu söylemişti.

HR-Sport'un haberine göre; 2. Bundesliga ekibinin patronu, evinin kapılarını mülteci bir anne ile oğluna açtı.

Daha önce ne söylendi?

Lieberknecht, Mart ayı başlarında yaptığı açıklamada, "Lieberknecht ailesinin kapılarının yardıma ihtiyacı olan her mülteciye açık olduğunu söyleyebilirim" demişti.

Krizde son durum nedir?

Rusya, Ukrayna işgalini başlattığından bu yana ülkeye hem siyasi hem de sportif yaptırımlar uygulandı. Bunların arasında, Rusya Milli Takımı'nın Katar 2022'ye katılım hakkının elinden alınması da yer alıyor.

Ayrıca Rus kulüpleri, FIFA ve UEFA'ya bağlı tüm müsabakalardan men edildi.

Ukrayna'nın Dünya Kupası için İskoçya ile olan mücadelesi ise yaz aylarına ertelendi.

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