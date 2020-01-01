Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

1-0'lık yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Kesinlikle kaybetmeyi istemiyorduk, oyunun geneline bakınca çok da kaybedecek bir oyun oynamadık. Üretme konusunda çok büyük bir sorun yaşıyoruz. Bu kadar baskılı oynayıp orta yaparken bir şey üretemiyoruz. Hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı kaybettik, Beşiktaş böyle bir takıma kaybetmez. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bu maç bizi biraz hedeflerin gerisinde bıraktı. Yarışmacı bir takım olalım, kovalayalım istiyorduk. 12 hafta var, elimizden geleni yapıp yenebileceğimiz maçları yenmek istiyoruz" diye konuştu.

Bazı oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın, "Çok basit hatalar yapıyoruz, biraz daha sorumluluk alıp oyuna ağırlığını koyması gereken oyuncularımız var. Sezon başından beri oyuncularımızın inişli çıkışlı performans sergilemesi sebebiyle istediğimiz şeyleri oturtmayı başaramadık. Zor maçları kazanmamız gerekiyor. Oyunsal anlamda bir sorun yok, rakibe oyunumuzu kabul ettiriyoruz. Ancak sorumluluk alıp daha istekli ve daha güçlü oynamalıyız. Hedefimiz bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek. Bu mağlubiyet bizi çalışma olarak etkilemeyecek, en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" dedi.

Sergen Yalçın'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

Daha fazla takım

"Fizik gücümüzün çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Oyunu genellikle rakip alanda oynuyoruz. Diaby 70-75'lerden sonra biraz oyundan düşüyor. Düşebilir. Çünkü fizik işi oyunla ve skorla alakalı değişebiliyor. Geçen hafta 70'den sonra tempoyu artıran, basan, koşan bir takım vardı. Bazen temponun düşmesi fizik gücünün zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Oyun ve skor bunu tetikliyor.

Bu maça başlarken de 7. sıradaydık. Önümüzde altı takım var ve puan farkları var. Bugün kazansaydık farklı bir bakış yaratabilirdik. Bu mağlubiyetten sonra biraz daha geride kaldık. Bu kolay değil. Kalan haftalardaki her maçı kazanmak için oynayacağız. Kaçını kazanırız, ligi nerede bitiririz onu bilemiyorum.

"Burak oyundan alındığı için kızmış olabilir"

(Burak Yılmaz oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitmesi hakkında) Valla bilmiyorum o ara oyuna bakıyordum. Soyunma odasına gitmiş olabilir, morali bozulmuş olabilir, kızmış olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Oyuncular 180-200 nabızla oynuyorlar. Bana şu ana dek gelen bir şey yok.

Biz göreve başladığımızda camianın durumu ortadaydı. Bunu bilerek göreve başladık. Takımın moral motivasyonu sağlıklı değildi. Şu aşamada önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çaba sarf etmek doğru değil. Önümüzde uzun bir zaman var. Kalan haftalar bütün oyuncularımız için bir kriter olacak. Kimlerle devam edeceğiz, nasıl bir takım kuracağız. Tüm oyuncularımız için kalan haftalar bir kriter. Ama şu anda bununla ilgili konuşmak doğru değil.

Bugün bir maç kaybettik, üzgünüz. Bana göre hiç kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Kontradan gol yiyorsun, çıkaramıyorsun. Bunlar oyun içinde oluyor. Demek ki daha çok çalışmamız lazım. Daha çok üretmek lazım. Yoksa birçok oyuncunun performansından memnunum. Biz kötü oynamadık. Skor kötü oldu.

"Caner'e sinirlendim; iki adımdan gelip o frikiği atamazsın"

Elimizde kredi yok. Kaybettiğimiz her maç moral motivasyonu düşürecek. Bunu elimizden geldiğince yukarıda tutmaya çalışıyoruz bundan sonra da çalışacağız.

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Ben çok istatistik konuşmuyorum. Çok sevdiğim bir şey değil. İstatistikler size maç kazandırmıyor. İstediğin kadar iyi ol, top sende olsun, şut at... Gol atmadıktan sonra hiçbir anlamı olmuyor. Bunların hiçbir şeye faydası yok. İstatistik bu işin önemli bir parçası ama küçük bir parçası. İstatistiklere bakıp da kendimizi avutamayız.

(Caner Erkin'e gösterdiği tepki hakkında) Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan gelip de o frikiği atamazsın. Mesafe vermen lazım. En azından bir 3-4 metre olması lazım. O açıdan sinirlendim. Net bir vuruş yapabilirdi, Caner onları yapabilen bir oyuncu. Olmadı, yapacak bir şey yok kısmet.

karşısında kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz"