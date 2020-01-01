Sergen Yalçın: Guilherme, Beşiktaş ile görüşüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Guilherme’nin Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi.

beIN SPORTS’a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, “Guilherme’nin takımda kalıp kalmayacağını bilmiyorum. Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Kalıp kalmamak kendisine kalmış. Biz katkı vermiş bir oyuncu. Ben kalmasını isterim ama Beşiktaş’a gitmek isterse ‘Dur’ diyemeyiz. Resmi görüşme var diye biliyorum ama sonucunu bilmiyorum” diye konuştu.

Bu sezon formasıyla 23 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 7 gol atıp 6 da asist yaptı.