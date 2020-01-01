Sergen Yalçın: Gökhan'ı ve Caner'i kaybetmek istemem

Sergen Yalçın sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımda kalmalarını istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kaybetmek istemediğini söyledi. Yalçın, ayrıca, Loris Karius'un takımdan ayrılması nedeniyle bir endişe taşımadığını da ifade etti.

Hürriyet'ten İsmail Er'e konuşan Yalçın , Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan ve Caner'le ilgili soruya " Önümüzdeki sezonun kadrosuyla ilgili net bir planlama yapmadık. Hangi oyuncular gidecek, hangileri kalacak henüz belli değil. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in durumlarının ne olacağı çok soruluyor. İkisi de istikrarlı ve başarılı. Bu oyuncuları kaybetmek istemem ama her şey sezon sonu netleşir." yanıtını verdi.

"Karius gitti diye ağlayacak halimiz yok"

Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden kaleci Loris Karius'a da değinen Yalçın, "Kaleci Karius gitti, ağlayacak halimiz yok. Kaleci konusunda bir tereddüt ya da endişe taşımıyorum. Genç kalecilerimiz Utku ve Ersin’i kazanmalıyız. Bunun için de onlara şans vermemiz gerekiyor. Ben, Utku ve Ersin’e inanıyorum. Futbolcu dediğin arzulu ve istekli olacak. Maalesef Karius’ta bu isteği göremedik. Parayı bahane edip gitti." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasının ardından göreve geldiği Beşiktaş'ta 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.