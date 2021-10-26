Sergen Yalçın, Galatasaray galibiyetiyle bir ilke imza attı
Süper Lig'de haftanın merakla beklenen kapanış maçında Beşiktaş, Galatasaray'ın Cyle Larin'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın başında Galatasaray'ı konuk ettiği iki maçtan da galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın, kulüp tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.
Geçen sezon Ocak ayında oynanan maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan almıştı.
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Bir ilk de Beşiktaş'tan
2016'dan bu yana Galatasaray'a evinde puan kaybetmeyen siyah beyazlılar, galibiyet serisini beş maça çıkardı ve kulüp tarihindeki en uzun seriye imza attı.
Galatasaray, Vodafone Park'tan en son beş yıl önce 2-2'lik skorla puan koparabilmişti.
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