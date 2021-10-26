Sergen Yalçın, Galatasaray galibiyetiyle bir ilke imza attı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın derbi zaferiyle bir ilki başardı.

Süper Lig'de haftanın merakla beklenen kapanış maçında Beşiktaş, Galatasaray'ın Cyle Larin'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın başında Galatasaray'ı konuk ettiği iki maçtan da galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın, kulüp tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

Geçen sezon Ocak ayında oynanan maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan almıştı.

2 - Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu. Efe. pic.twitter.com/P7nr4as7Rj — OptaCan (@OptaCan) October 25, 2021

Bir ilk de Beşiktaş'tan

2016'dan bu yana Galatasaray'a evinde puan kaybetmeyen siyah beyazlılar, galibiyet serisini beş maça çıkardı ve kulüp tarihindeki en uzun seriye imza attı.

Galatasaray, Vodafone Park'tan en son beş yıl önce 2-2'lik skorla puan koparabilmişti.

5 - Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibine karşı en uzun serisini yaşıyor. Sefa. pic.twitter.com/t43aLOUCt1 — OptaCan (@OptaCan) October 25, 2021

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