Sergen Yalçın, Cyle Larin ve diğerleri... Sosyal medyanın gündemi Beşiktaş

Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında elde ettiği 7-0'lık galibiyet sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek Süper Lig şampiyonluğuna bir adım yaklaştı.

Rakiplerinin önünde puan farkıyla lider olan Beşiktaş için, Hatayspor galibiyeti sürpriz değildi. Fakat ortaya çıkan 7-0'lık skor futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya 7-0'lık skorla ilgili paylaşımlarla doldu taştı.

İşte o tweet'lerden öne çıkanlar:

35 dakikada Samatta'nın gol sayısına ulaştı Larin. — Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) May 1, 2021

Cyle Larin, 1 sezonda Nartallo’dan Benzema’ya dönüştü.



Bu durumun mantıklı hiçbir açıklaması yok. — Övünç Özdem (@ovuncozdem) May 1, 2021

Sergen Yalçın, Beşiktaş efsanesi olduğu için siyah beyazlı takımın teknik direktörü olmuştu di mi 😂 — Yalçın Ayhan (@Ayhylc02) May 1, 2021

Bir Galatasaraylı olarak ağa rica ediyorum kimse Sergen'e artistlik yapmasın bakın Hatay'a ne yaptı. Sadece maçımız var.

Tebrikler Beşiktaş#BJKvHTY pic.twitter.com/3WRcvovo83 — İnsanamaAdemdenGelen (@InsanamaG) May 1, 2021

Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın oyununu " ve de şampiyonluğunu " tebrik ediyorum. Hatay oynamıyor değil .Beşiktaş oynatmıyor, helal olsun Sergen Yalçın ve futbolcularına ..👏👏👏#BJKvHTY pic.twitter.com/8px26ttOta — CenkT (@CenkT39644914) May 1, 2021

rıdvan golü atınca ersin 100 metre depar atarak golü kutlamaya geldi ya... ben orada meşaleyi yaktım itfaiye çağırmışlar site yönetimiyle sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar — CON ŞAHİN (@ConSahins) May 1, 2021

Bugün Nsakala ve Nkoudou çok iyiydi pic.twitter.com/AORvGusI55 — Mithat Şen (@MithatSen_) May 1, 2021