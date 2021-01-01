Beşiktaş

Sergen Yalçın, Cyle Larin ve diğerleri... Sosyal medyanın gündemi Beşiktaş

Goal Türkiye
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Beşiktaş Hatayspor 05012021
AA
Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında elde ettiği 7-0'lık galibiyet sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek Süper Lig şampiyonluğuna bir adım yaklaştı.

Rakiplerinin önünde puan farkıyla lider olan Beşiktaş için, Hatayspor galibiyeti sürpriz değildi. Fakat ortaya çıkan 7-0'lık skor futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya 7-0'lık skorla ilgili paylaşımlarla doldu taştı.

İşte o tweet'lerden öne çıkanlar:

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