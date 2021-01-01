Sergen Yalçın, Cyle Larin ve diğerleri... Sosyal medyanın gündemi Beşiktaş
Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek Süper Lig şampiyonluğuna bir adım yaklaştı.
Rakiplerinin önünde puan farkıyla lider olan Beşiktaş için, Hatayspor galibiyeti sürpriz değildi. Fakat ortaya çıkan 7-0'lık skor futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya 7-0'lık skorla ilgili paylaşımlarla doldu taştı.
İşte o tweet'lerden öne çıkanlar:
35 dakikada Samatta'nın gol sayısına ulaştı Larin.— Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) May 1, 2021
Cyle Larin, 1 sezonda Nartallo’dan Benzema’ya dönüştü.— Övünç Özdem (@ovuncozdem) May 1, 2021
Bu durumun mantıklı hiçbir açıklaması yok.
Sergen Yalçın ve Larin#BJKvHTY pic.twitter.com/3LT4mqF7WP— Yeşilçam Replik (@YesilcamDunyasi) May 1, 2021
Sergen Yalçın, Beşiktaş efsanesi olduğu için siyah beyazlı takımın teknik direktörü olmuştu di mi 😂— Yalçın Ayhan (@Ayhylc02) May 1, 2021
İp getirin bana 😂😂 #BJKvHTY #beşiktaş #sergen pic.twitter.com/IYMTwZcx0g— Pascal Nouma (@pnouma21) May 1, 2021
Bir Galatasaraylı olarak ağa rica ediyorum kimse Sergen'e artistlik yapmasın bakın Hatay'a ne yaptı. Sadece maçımız var.— İnsanamaAdemdenGelen (@InsanamaG) May 1, 2021
Tebrikler Beşiktaş#BJKvHTY pic.twitter.com/3WRcvovo83
Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın oyununu " ve de şampiyonluğunu " tebrik ediyorum. Hatay oynamıyor değil .Beşiktaş oynatmıyor, helal olsun Sergen Yalçın ve futbolcularına ..👏👏👏#BJKvHTY pic.twitter.com/8px26ttOta— CenkT (@CenkT39644914) May 1, 2021
rıdvan golü atınca ersin 100 metre depar atarak golü kutlamaya geldi ya... ben orada meşaleyi yaktım itfaiye çağırmışlar site yönetimiyle sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar— CON ŞAHİN (@ConSahins) May 1, 2021
Bugün Nsakala ve Nkoudou çok iyiydi pic.twitter.com/AORvGusI55— Mithat Şen (@MithatSen_) May 1, 2021
N'Sakala, Roberto Carlos ve Marcelo'dan daha iyi bir sol bektir dersek abartmış olmayız herhalde 😄— Hüseyin Eroğul (@huseyinerogul) May 1, 2021