Sergen Yalçın biletini kesti! Beşiktaş’ta 3 ayrılık birden

Siyah-Beyazlı ekip ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın 4 bölgeye transfer isterken 4 futbolcuyla da yolların ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde takviye yapmak istediği bölgeler stoper, sol bek, orta saha ve kanat. Söz konusu mevkilere yapılacak transferler öncesi yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bazı isimlerle vedalaşacak.

Ne söylendi?

Sabah'a göre Beşiktaş'ın vedalaşma kararı aldığı ilk isim Jonas Svensson. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyla ocak ayında vedalaşma planları yapılıyor.

Sergen Yalçın'ın biletini kestiği bir diğer isim ise David Jurasek. Çekyalı futbolcunun kiralık sözleşmesinin sonlandırılması amaçlanıyor.

Son haftalarda formasını kaybeden Felix Uduokhai'a da ayrılık yolu göründü. Birçok kulübün takibindeki Uduokhai için gelecek teklifler değerlendirilecek. Yönetim, Alman stoper için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirecek.

Bu 3 futbolcunun yanı sıra kriz yaşanan Rafa Silva'nın takımdan ayrılma ihtimalinin de oldukça yüksek olduğu ifade edildi.