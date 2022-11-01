Beşiktaş efsanesi, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra dinlenmeyi tercih ettiğini söylerken kulüple yeni dönemde görüştüğü iddialarına yanıt verdi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile görüştüğü iddialarını yalanladı

Siyah-beyazlılarda yönetimden destek görmediğini ve taraftarla karşı karşıya bırakıldığını düşünüyor

Beşiktaş'a geldiğinde tüm yasakları kaldırdığını söylüyor

NE OLDU? Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için öne çıkan adaylardan biri de Sergen Yalçın'dı. Deneyimli çalıştırıcının siyah-beyazlılarda ikinci kez göreve geleceği iddia edildi. 49 yaşındaki antrenör bu konuya açıklık getirirken Şenol Güneş'in başarısının altını çizdi.

NE SÖYLENDİ? TV100'de konuşan Sergen Yalçın şunları söyledi: "Son hafta, 10 günlük sürede sosyal medyada ve sitelerde ağzımdan yazılan açıklamaların tamamı yalandır. Beşiktaş ile hiçbir görüşme ve anlaşma durumu olmamıştır. Ağzımdan duymadığınız sürece hiçbir söze inanmayın."

"Sakatlıkların sebebi bizim yaptırdığımız antrenmanlarmış... Haftada 1-2 gün antrenmanları basına açıyoruz. Onda da 15 dakika ısınma bölümü. Bir de antrenmana gelmiyorsunuz. Nerede gördünüz de sakatlıkların sebebini de böyle söylüyorsunuz?"

"Hocayı biz göndermedik, kendisi gitti diyorlar. Hoca kendisini güçlü görürse gider mi? '10 sene kontrat yapacağım, Alex Ferguson gibi kal' denildi bana. 3 ay sonra işler iyi gitmezse ne olur? Taraftarla beni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? "Borussia Dortmund maçından sonra 13 tane sakat verdik. Hakemler, Avrupa'da düdüğü çalmıyor. Bu oyunun temposunu yukarı çıkartıyor. Takım o tempoya alışık olmadığı için 3 gün sonra patlaklar ortaya çıkıyor. Bunun kondisyonla, antrenmanlarla ilgisi yok."

SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIKTAN SONRA NE YAPTI? "Beşiktaş'tan ayrıldım, anca kafamı toparladım. Acun ile Survivor'a gittim, tatil yaptım, birkaç ay sonrasında ancak kafamı toparladım. Üstümde bir apolet var mı, bak, yok. Şu anda burada sadece bir TC vatandaşı olarak oturuyorum."

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım."

SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YASAKLARI KALDIRDI? "Beşiktaş'a geldiğimde ne kadar yasak varsa hepsini kaldırdım. Kola yasakmış, serbest! Yemeğe eşofmanla gelmekmiş, serbest! 3 milyon euro alan adama 'Kola içme' mi diyeceksin. Mane'ye, Salah'a 'Kola içme zararlı' mı diyorlar. Hangi devirdeyiz ya! Yasak neymiş?"