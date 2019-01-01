Sergen Yalçın: Ailemizden birini kaybettik, acımız büyük

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Josef Sural'in hayatını kaybetmesiyle ailesinden birini kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Sergen Yalçın, 'un futbolcusu Josef Sural'İn trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a yaptığı açıklamada Josef Sural'den gelen kötü haberle yıkıldıklarını belirten Sergen Yalçın, bu acıya nasıl dayanacaklarını bilmediklerini ifade etti.

Acımız çok büyük

Henüz kimsenin durumu farkında olmadığını belirten teknik direktör "Dün gece hiç uyumadık. Ailemizden birisini kaybettik, acımız çok büyük. Çok üzüldük, bugünkü törende de kimse ne olduğunun farkında değildi, anlayamadık hala ne olduğunu. Oyuncularımızın durumu çok kötü. Kader diyeceğiz, söylenecek fazla bir şey yok." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bunu nasıl atlatacağımızı düşünüyoruz

Takımdaki herkesin moralinin bozuk olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Bunu nasıl atlatacağız, onu düşünüyoruz. Olay anında herkes buradaydı zaten. Çocukların psikolojisi çok kötü. Kalan haftalarda bunun altından nasıl kalkarız, nasıl antrenman yapıp maça çıkarız, bilemiyorum." dedi.