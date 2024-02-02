Serge Aurier transferini kiralık olarak bitirmeye hazırlanan Galatasaray'ın 31 yaşındaki sağ beke vereceği maaş belli oldu.

Galatasaray, Sacha Boey'ye veda etti

Sağ beke yeni hamle yapmaya hazırlanıyor

Serge Aurier'in yarım sezonluk maaşı belli oldu

NE OLDU? Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından Galatasaray sağ beki Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurmaya hazırlanıyordu. DHA'nın haberine göre, sarı-kırmızılı ekibin yarım sezon için Fildişili oyuncuya vereceği maaş belli oldu. Ancak Serge Aurier transferinin çıkmaza girdiğini iddia edenler de var.

BÜYÜK RESİM: DHA'nın haberine göre, Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralamak istediği Serge Aurier'ye yarım sezon için 650 bin euro ücret ödeyecek. Ancak Fabrizio Romano'nun haberine göre, Serge Aurier'in Galatasaray'a transferi, ödeme planı problemi nedeniyle şu an için durdu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise, Galatasaray, Nice forması giyen 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal için resmi teklif yaptı.

DAHA FAZLASI: 31 yaşındaki sağ bek, 2022-23 sezonu başında Nottingham Forest ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon Premier Lig'de 12 maça çıkan Aurier, 2 asiste imza attı.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray, 2 Şubat'ta Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Ardından 6 Şubat'ta kupada Bandırmaspor'u konuk ederken 10 Şubat'ta Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlayacaklar.