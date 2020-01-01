Serdar Dursun: Trabzonspor'da her oyuncu oynamak ister

Bu sezon Bundesliga 2'nin parlayan yıldızlarından olan Darmstadt'lı Serdar Dursun, Trabzonspor'u takip ettiğini belirtti.

, Şanlıurfaspor, ve Karagümrük'te forma giyen Serdar Dursun kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. 2'de Darmstadt'ın formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 34 maçta 17 gol attı 6 da asist yaptı.

Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan Serdar Dursun, 'a transfer olacağı dedikodularıyla ilgili konuştu;

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"Trabzonspor’u takip ediyorum. Çok etkili oynuyorlar. İzlerken keyif alıyorsunuz. Böyle bir takımda her oyuncu oynamak ister elbette. Şu an tamamen kalan maçlara odaklandım. Bir yıl daha sözleşmem var. Gelecekte ne olacağını merak ediyorum. Ancak ’de başarılı olabileceğime ve iyi işler yapacağıma inanıyorum. Neler olacağını hep beraber göreceğiz."

Daha fazla takım

Türkiye kariyerinde istediği şansı bulamadığını belirten Serdar, "Kendimi ispatlamak için ’ya gittim. Çok çalıştım ve Bundesliga 2’de aradığım istikrarı yakaladım. Fiziksel ve taktiksel anlamda burada çok önemli tecrübeler kazandım. Bu sezon da açıkçası benim için çok iyi geçiyor. Şu anda Bundesliga’dan benimle ilgilenen takımlar var. Menajerim görüşmeleri yürütüyor. Türkiye’den de adımın anıldığı kulüpler var. Darmstadt’a resmi teklif var mı bilmiyorum. Ancak çalışmalarımın karşılığı olarak bu ilgi, benim doğru yolda olduğumu gösteriyor" dedi.