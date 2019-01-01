Serdar Aziz'in menajerinden açıklama! "Fenerbahçe hazır..."

Galatasaray'dan ayrılacak olan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Serdar Aziz'in durumuyla ilgili çarpıcı açıklama...

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı Serdar Aziz için Fenerbahçe'nin devrede olduğu biliniyordu.

Skor'a açıklamalarda bulunan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, başarılı savunma oyuncusunun Fenerbahçe forması giymek istediğini açıklarken, önemli bilgiler verdi.

Serdar'ın Galatasaray'dan 1.8 milyon euro alacağı olduğunu belirten Canatar, "Serdar'ın alacağı bu parayı Fenerbahçe karşılamaya hazır. Fenerbahçe, FFP kapsamında bonservisle oyuncu alma sorunu yaşıyor. Bunun için Galatasaray'la bizim anlaşmamızı istediler." dedi.

Serdar Aziz'in şu anda kadro dışı olduğunun altını çizen Haluk Canatar, şöyle devam etti: "Serdar'ın zaten alacaı var. Kontratı devam ediyor ve her geçen gün alacağı artacak. Böyle bir durumda Galatasaray da zarar edecek. Bu yüzden karşılıklı bir anlaşmanın olacağını düşünüyorum."