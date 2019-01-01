Serdar Aziz'in menajeri açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık..."

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, başarılı savunma oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğunu doğruladı.

Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz'in durumuyla ilgili oyuncunun menajeri Haluk Canatar'dan önemli açıklamalar geldi.

TRT Spor'a konuşan Haluk Canatar, başarılı savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıklarken, Galatasaray ile sözleşme fesih işleminin de yarın tamamlanabileceğini söyledi.

Serdar'ın Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlatan Canatar, "Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay ile görüştük. Serdar'a bu süreç içindeki duruşu nedeniyle teşekkür ettiler. Onlara görüşmelerimizi yaptığımızı söyledik. Fenerbahçe ile anlaşmak istediğimizi söyledik. Sonra yönetim bir değerlendirme yaptı ve bizi kulübe davet ettiler. Kulüp avukatı ile birlikte hesaplar, alacaklar çıkarıldı. En son Serdar'a hizmetlerinden ötürü teşekkür edip bize Fenerbahçe ile görüşüp anlaşabileceğimizi söylediler." dedi.

Fenerbahçe ile anlaştıklarını da belirten Haluk Canatar, "Biz Fenerbahçe ile anlaştık. Bugün yönetimle sözleşmeyi feshetmek için kulübe gittik. Bize herhangi bir problem olmadığı söylendi. Saat 4'te yönetim kurulu toplantısı başladı ve Fenerbahçe'yi arayarak toplantının uzayacağını, bu nedenle fesih işleminin yarına kalacağını söyledik. Yarın sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Haluk Canatar, Galatasaray yönetiminin sözleşme feshinden vazgeçeceği yönündeki söylentiler hakkında ise şöyle konuştu: "Bu kadar gelişmeden sonra Galatasaray yönetiminin fesihten vazgeçeceğini sanmıyorum. Türk futbol tarihinin en trajikomik olayı olur böyle bir şey olursa. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz, her şeyi en ince detayına kadar konuştuk. Fenerbahçe Kulübü ile yaptığımız toplantılardan sonra bile Galatasaray yönetimine bilgi verdik biz. Zaten Galatasaray yönetimi de Serdar açısından da bu olayın daha fazla yıpratıcı olmaması gerektiğini düşünüyor."