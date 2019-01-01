Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de alacağı ücret belli oldu

Galatasaray'ın kadro planlamasında yer almayan Serdar Aziz, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. İşte alacağı ücret...

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Serdar Aziz, transferinin tamamlanması için Galatasaray ile bonservis sorununu çözmeyi bekliyor.

Futbol Arena'da yer alan habere göre Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de alacağı ücret belli oldu.

Serdar Aziz, Galatasaray ile bonservis sorununu çözmesi halinde sarı lacivertli kulübe 3.5 yıllık imza atacak.

28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile Galatasaray'daki maaşı üzerinden anlaştı. Milli futbolcu buna göre Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazanacak.