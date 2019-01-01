Serdal Adalı: Tolgay Arslan için Fenerbahçe'yle görüşüyoruz

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulan Tolgay Arslan için Fenerbahçe'yle görüştüklerini açıkladı.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor’dan transfer edilen Burak Yılmaz’a destek çıktı. “Burak Yılmaz'ı taraftarın sahiplenmesi lazım,” diyen Adalı, “Her futbolcuda geçmişte hataları hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlıdır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık. Taraftar içini rahat tutsun. Sezon bitene kadar birbirimize sabır gösterelim. İki galibiyetle her şey değişebilir. Bizim için önemli olan Beşiktaş. Sadece Burak değil, birçok futbolcuyla konuşuyorum. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş için çaba sarf ediyoruz. Şunu herkes bilsin; ben Beşiktaş'a zarar verecek biriyle çay bile içmem. Burak ikinci yarıda en az 10 gol atar,” dedi.

Transfer için de konuşan Serdal Adalı, “Transferde bir sağ bek alacağız. Başka bir planlamamız yok şu an için. Birçok isim var. Şu an görüşmeler yapılıyor. Düşünün, devre arasındaki kampa iki transfer yetiştirdik. Mirin geldi, iki gün sonra hazırlık maçına çıktı. Tüm bunları şampiyon olmak için yapıyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’a dönecek” iddiaları basına yansıyan eski kaleci Fabricio Ramirez konusunda ise Adalı, “Fabri ile her zaman görüşülüyor. Gelmek de istiyor, ama yabancı kontenjanını biliyorsunuz. Şimdi kontenjan boşalsa önceliğimiz sağ bek. Fabri şu anki şartlarda zor. İleride ne olur bilemem tabii,” sözleriyle transfere açık kapı bıraktı.

Beşiktaş’ta isminin başkanlıkla anılması için ise Adalı, “Başkan Fikret Orman olduğu sürece benim adaylığım söz konusu olmaz. Mayıs'ta aday olanlar olur mu bilemem, ama bir Beşiktaş kongre üyesi için en şerefli şey elbette yönetici olmak, başkan olmaktır. Ama şimdiden böyle şeyleri konuşmak doğru değil. Kaldı ki, Orman aday olacağını da söyledi,” açıklamalarını yaptı.

Tolgay Arslan’ın çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Adalı, “Ama sadece futbol değil, saha dışındaki duruşu da önemli. Eğer takımdan ayrılmazsa kadro dışı durumuna Şenol Güneş karar verecek. Çünkü hocamızın kararıyla satış listesine koyduk. Fenerbahçe'yle görüşüyoruz, ama henüz netleşen bir durum yok,” sözleriyle oyuncunun gidebileceğini belirtti.