Şenol Güneş, Beşiktaş'tan kendisi yüzünden ayrıldığını söyleyen Romain Saiss'e yanıt verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan kendisi yüzünden ayrıldığını söyleyen Romain Saiss'e yanıt verdi.'in

Romain Saiss, "Beşiktaş'tan Şenol Güneş yüzünden ayrıldım" dedi

Şenol Güneş aralarında problem olduğunu kabul ediyor

Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'tan ayrıldı

NE OLDU? Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu öncesi takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi. Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz günlerde Romain Saiss, "Şenol Güneş takımda kriz yarattı, sportif direktör bile ayrılmak istedi" diyerek kulübe veda etti. Ardından sportif direktör Ceyhun Kazancı istifa etti.

NE SÖYLENDİ? Şenol Güneş şunları söyledi: "Dün Ceyhun Kazancı ile beraberdik. Kendisi epey moralsizdi. Olumlu düşünüyordu ve çalışmalarını yapıyordu. Toplantıya gelmeden 5 dakika önce öğrendim. Üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm."

"Saiss'in şikayet değil, hakaretleri var. Keşke kampa gelseydi. Konuşup üzmek istemem. Bizde kalmasını istiyorduk. Önce şehirden memnun değildi, sonra benden memnun değil. Sıra başkana gelecek herhalde. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah daha iyi yerlere gider."

BÜYÜK RESİM: Romain Saiss, Şenol Güneş hakkında şunları söylemişti: "Beşiktaş'tan Şenol Güneş yüzünden ayrıldım. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta sorunlara neden oldu. Sportif direktör bile ayrılmak istedi. Basının önünde kendinizi iyi gösterip, sonra da birebir konuşmalarda tam tersi şeyler söyleyemezsiniz. Şenol Güneş, ülkem için sakat şekilde yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra bana iyi oynadığımı söyledi. Kulüple, taraftarla veya takım arkadaşlarımla sorunum yoktu."