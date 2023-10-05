Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Lugano mağlubiyetinin nedenini açıkladı

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçtiği Lugano maçından 3-2 mağlup ayrılırken Şenol Güneş'ten şok yenilgiye açıklama geldi.

Beşiktaş, 2-0'dan geriye düştü

Şenol Güneş üzgün olduğunu söylüyor

Kırmızı karttan sonra dirençlerinin kırıldığına inanıyor

NE OLDU? Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-0 öne geçtiği Lugano maçından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Valentin Rosier kırmızı kart görüp oyundan çıktı. Lugano'nun golleri, 81, 86 ve 90. dakikalarda geldi.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano mağlubiyetinin nedenini şöyle açıkladı: "Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık, savunmada kaldık. Goller gelince direncimiz kayboldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı."

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş taraftarı, gergin bir gece yaşarken karşılaşmanın ardından stadyumu terk etmedi ve "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Şenol Güneş bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Taraftarın her türlü isteğine cevap vermek zorundayız ama zannediyorum ki takım çıktı. Taraftar tepki göstermekte haklıdır. Transfer olmuş, bitmiştir. Bu oyuncularla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum, olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum."