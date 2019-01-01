Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklaması: "Olabilir, bekliyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 22. haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, "Zor bir takımla oynadık. Kendi sahasında az maç kaybetmiş, az gol yiyen bir takım. Savunmadan ziyade hücum özellikleriyle ön plana çıkan bir takımdı ama Kamara, Bifouma gibi eksik oyuncuları vardı. Bu onları olumsuz etkilemiş olabilir." dedi.

Rakibin 10 kişi kalmasına değinen Güneş, "Rakibin 10 kişi kalmasını 2. yarı başında iyi değerlendirdik. Bir ara farka gidecek maç beraberliğe geldi, sonra tekrar golü bulduk. Bugün hem basit gol kaçırma hem de basit gol yeme örnekleri gösterdik. Sonuçta Malatya'yı böyle kritik bir dönemde Malatya'da yenmek bizim için önemliydi ama hatalarımızı da düzeltmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaçırılan gollerden ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Kaçırdığımız gollerden sonra hayıflanmak yerine herkes görevini yapmalı. Kazandığımız için rahat konuşuyoruz ama bugün birçok oyuncunun hayatını etkileyecek durumda olabilirdi maç sonu. Kazanmamıza rağmen ders çıkarabilmeleri gerekiyor."

Şenol Güneş, gol sevincinin ardından sarı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Adem Ljajic için şunları söyledi:

"Ljajic'in kartı kabul edilebilir bir şey değil, olmaması gereken bir karttı. Oyunu ortaya getirip kendi moralimizi ve sinirlerimizi bozuyoruz. Oyuncular kimse üzülmesin diye oynamalılar."

A Milli Takım açıklaması!

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden Güneş, A Milli Takım ile ilgili soruları şu ifadelerle cevapladı:

"Böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Kulüpte buna izin ve onay verdiği için bir sorun yok gibi görünüyor. Yakın bir zamanda federasyondan resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendirilecek durumdur. Bugün için anlaşma yok. Olduğu zaman açıklarız. Bu tip görüşmeler oldu. Olabilir, bekliyoruz."