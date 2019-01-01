Şenol Güneş'in Galatasaray'a karşı kaç galibiyeti var?

Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı 44. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 31. haftasında ile oynayacakları karşılaşmada kariyerinde 44. kez sarı-kırmızılı takıma karşı sınav verecek.

66 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca Galatasaray'a karşı , , , Sakaryaspor, ve Beşiktaş'ın başında bugüne dek toplamda 43 resmi maça çıktı.

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Şenol Güneş'in yönetimindeki bu takımlar 43 maçın 16'sını kazanırken, 15'ini kaybetti, 12'sinde ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

Şenol Güneş, lig maçlarında ise 36 kez Galatasaray'ın karşısına çıktı. Bu maçların da 14'ünü kazandı, 13'ünü kaybetti, 9'unda da beraberlikle sahadan ayrıldı.