Şenol Güneş'in Fenerbahçe laneti

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk yarıdaki net üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamazken, Güneş için tarih tekerrür etti.

Fenerbahçe, Şenol Güneş'e problem çıkarmaya devam ediyor.

Süper Lig'de sezonun belki de en heyecan verici maçında Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe karşısında ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçı 3-3'lük beraberlikle bitirdi.

Sarı lacivertlilerin Vodafone Park'taki maçın ikinci yarısında müthiş bir geri dönüşe imza atmasına engel olamayan Güneş, kariyeri boyunca Fenerbahçe ile oynadığı sekiz lig maçında öne geçti ama kazanamadı.

Opta verilerine göre, tecrübeli teknik adam, beş farklı takımla Fenerbahçe karşısına çıktı. Lig maçlarında sekiz defa Güneş'in çalıştırdığı takımlar üstünlük sağladılar fakat bu maçların üçünü kaybettiler. Beş maç ise berabere bitti.