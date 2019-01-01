Şenol Güneş'in Fenerbahçe laneti
Fenerbahçe, Şenol Güneş'e problem çıkarmaya devam ediyor.
Süper Lig'de sezonun belki de en heyecan verici maçında Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe karşısında ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçı 3-3'lük beraberlikle bitirdi.
Sarı lacivertlilerin Vodafone Park'taki maçın ikinci yarısında müthiş bir geri dönüşe imza atmasına engel olamayan Güneş, kariyeri boyunca Fenerbahçe ile oynadığı sekiz lig maçında öne geçti ama kazanamadı.
Opta verilerine göre, tecrübeli teknik adam, beş farklı takımla Fenerbahçe karşısına çıktı. Lig maçlarında sekiz defa Güneş'in çalıştırdığı takımlar üstünlük sağladılar fakat bu maçların üçünü kaybettiler. Beş maç ise berabere bitti.
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ŞENOL GÜNEŞ vs FENERBAHÇE - SÜPER LİG
Öne geçip kazanamadığı maçlar
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Fenerbahçe 2-1 Boluspor
|1990-91 sezonu
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Fenerbahçe 2-1 Trabzonspor
|1993-94 sezonu
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Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe
|1995-96 sezonu
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Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe
|1997-98 sezonu
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Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
|2014-15 sezonu
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Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
|2016-17 sezonu
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Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
|2018-19 sezonu
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Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
|2018-19 sezonu