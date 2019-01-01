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Şenol Güneş'in Fenerbahçe laneti

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Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk yarıdaki net üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamazken, Güneş için tarih tekerrür etti.

Fenerbahçe, Şenol Güneş'e problem çıkarmaya devam ediyor.

Süper Lig'de sezonun belki de en heyecan verici maçında Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe karşısında ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçı 3-3'lük beraberlikle bitirdi.

Sarı lacivertlilerin Vodafone Park'taki maçın ikinci yarısında müthiş bir geri dönüşe imza atmasına engel olamayan Güneş, kariyeri boyunca Fenerbahçe ile oynadığı sekiz lig maçında öne geçti ama kazanamadı.

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Opta verilerine göre, tecrübeli teknik adam, beş farklı takımla Fenerbahçe karşısına çıktı. Lig maçlarında sekiz defa Güneş'in çalıştırdığı takımlar üstünlük sağladılar fakat bu maçların üçünü kaybettiler. Beş maç ise berabere bitti.

ŞENOL GÜNEŞ vs FENERBAHÇE - SÜPER LİG

Öne geçip kazanamadığı maçlar

Fenerbahçe 2-1 Boluspor

 1990-91 sezonu

Fenerbahçe 2-1 Trabzonspor

 1993-94 sezonu

Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe

 1995-96 sezonu

Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

 1997-98 sezonu

Bursaspor 1-1 Fenerbahçe

 2014-15 sezonu

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

 2016-17 sezonu

Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

 2018-19 sezonu

Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

 2018-19 sezonu

 

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