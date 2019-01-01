Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi planı belli oldu

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve ekibi, Fenerbahçe derbisinde kanatlardan etkili olmak istiyor.

Sezonun ikinci yarısında 5 maçta 4 galibiyet alarak zirve mücadelesinde tekrar iddialı konuma gelen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor.

Pazartesi oynanacak dev maç öncesinde Beşiktaş teknik ekibinin Fenerbahçe'ye karşı hazırladığı derbi planı belli olmaya başladı.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin bekleri Isla ve Hasan Ali'nin savunmada aksadığını ve orta sahadan yeterli yardımı alamadığını gözlemleyen Şenol Güneş ve ekibi, sarı lacivertlileri Quaresma ve Lens ile vurmayı planlıyor.

Etkili kanat oyuncuları ile sonuca gitmek isten siyah beyazlılarda Güven Yalçın ise kulübede görev bekleyecek.