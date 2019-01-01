Şenol Güneş'in Beşiktaş ile en uzun galibiyet serisi

Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, üst üste aldığı galibiyetlerle Şenol Güneş yönetiminde bir ilke imza attı.

Beşiktaş, 'in 30. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk umutlarını arttırıken bir ilki başardı.

Bu sezon ligde üst üste 6. galibiyetine imza atan Kara Kartallar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir ilk yaşamış oldu.

Siyah-beyazlı ekip, görevinde dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş ile ilk kez 6 maç üst üste galip geldi.

Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinde Atiker (3-2), (1-0), Çaykur Rizespor (7-2), Medipol (2-1), Demir Grup (2-1) ve MKE Ankaragücü (4-1) maçlarını kazanarak 6 haftada 18 puan topladı.

Siyah-beyazlı takım, 6 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.