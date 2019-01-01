Şenol Güneş'in Beşiktaş ile en uzun galibiyet serisi
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk umutlarını arttırıken bir ilki başardı.
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Bu sezon ligde üst üste 6. galibiyetine imza atan Kara Kartallar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir ilk yaşamış oldu.
Siyah-beyazlı ekip, görevinde dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş ile ilk kez 6 maç üst üste galip geldi.
Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinde Atiker Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Çaykur Rizespor (7-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (4-1) maçlarını kazanarak 6 haftada 18 puan topladı.
Siyah-beyazlı takım, 6 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.