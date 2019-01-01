Şenol Güneş: "Takımımın kazanma isteği hoşuma gitti"

Beşiktaş teknik patronu Şenol Güneş, takımının Ankaragücü karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Ankaragücü karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı ve lider 'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Siyah beyazlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş, maçın arından beIN Sports'a verdiği röportajda maçı değerlendirdi.

"Ayağımızdaki topları rakibe verdik"

İlk yarıda takımının oyununu yetersiz bulan Güneş, "Rakibin gücünü biliyorduk, devre arasından sonra çok iyi bir takım oluşturdular. Dirençli, koşan bir takım. İlk yarıda bunu iyi yaptılar ve başarılı oldular. Biz de tam tersine top kayıpları yaptık. Ayağımızdaki topları rakibe verdik. Bu sebeple baskılarımız geç oldu. Buna rağmen gol geldi. Burak'ın bireysel becerisiyle attığı gol de bize rahatlığı getirmedi. Oyuncularımızın becerisi düşük kaldı" dedi.

"Gerginlik vardı"

İkinci 45 dakikada oyunu değiştirdiklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "İkinci yarıda goller bulduk, oyunun hakimiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık ama ilk yarıda yanlışlarımız fazlaydı. Bu oyuncuların yapabileceği bir şey değildi. Gerginlik vardı. Baskılı oynamamız gerekiyordu ama rakip geldi" cümlelerini kullandı.

"Takımımın kazanma isteği hoşuma gitti"

Oyuncularının kazanma azmini öven tecrübeli hoca, "Kalecimiz Karius da bir hayli iyiydi. Mirin de Vida da Gökhan da iyiydi. Takımımın kazanma isteği hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

31. haftada oynanacak maçına hazırlanacaklarını belirten Şenol Güneş, "Biz uzun vadeli düşünmüyoruz. Önümüzdeki maça bakacağız. Galibiyetin verdiği bir moral var ama kendi oyunumuzu sahaya tam yansıtmalıyız. Çarşamba günüyle birlikte Galatasaray maçına hazırlanacağız. Şu an yapmamız gereken tek şey maç kazanmak" diyerek sözlerini tamamladı.