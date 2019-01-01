Şenol Güneş patladı! "Onlar Beşiktaşlı değil"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından kariyerinin en öfkeli açıklamalarına imza attı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Konyaspor'u Vodafone Park'ta 3-2 mağlup ettiği maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının başından sonuna öfkesini belli eden Şenol Güneş, spor yorumcularına "Nasıl tepki varmış? Az evvel arkadaşlar konuşuyor "Para yüzünden ayrılmıyor" falan diye! Bizim namusumuz paradan daha önemlidir. Burada kalıp kalmamamız parayla ilgili değil. Kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorlar. Neyin parası var, kim kimden para almamış, ne olmuş? Öyle anlatıyor, kim ona ne demiş çıksın anlatsın." sözleriyle tepki gösterdi.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Saçma sapan konuşuyorlar"

"Maçtan önce düşündüğü olmadığı için bu sefer paradan mı giriş yapmaya çalışıyorlar? Bu bilgiyi düzeltsin! Sahada oynanan oyun para oyunu değil, ayakla oynanan oyundur. Sonra çıkıp diyorlar ki "Futbol gelişsin." Futbol mu bu? Saçma sapan konuşuyorlar! Bu yorum değil, böyle bir yorum yok. Kafana göre bir bilgi bu! Sen beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun ama benim bir geçmişime bak."

"Gel buraya sor bana "Hocam tazminat için mi kalıyorsun" diye. Ne tazminatı ya? Konuşursam o da sokağa çıkamaz diğerleri de çıkamaz. Beşiktaş'ın durumu parayla ölçülemez, o senin parayla ölçeceğin bir durum değil. Bütün başarısızlık benim. Benim de bağlı olduğum bir kurum ve bu kurumun kuralları var. Biraz saygınız olsun ya!"

"Son üç maçın ikisini alsak seri yapacaktık. Yapsak da biz başarılı değiliz ki zaten. Ancak bu başarısızlığı oyun üzerinden değerlendirin. Beni başkalarıyla karıştırmayın."

"Onlar Beşiktaşlı değil"

"Ben geldiğim zaman bu taraftarın beni sahipleneceğini sandım. Hep onlar çağırdı ben gittim. Bugün de destekleyenlerin sayısı, tepki gösterenlerin sayısından çoktu o yüzden orta sahaya gittim. Burada takımın iddiasını devam ettirmemiz lazım ancak attığınız her nifak tohumu gelecekte bir volkan gibi patlar. Geçmişte efsane olmuş isimlerin de yaşadığı sıkıntılı günler var. Olumlu olumsuz her düşünceye saygım var. Ancak oyun eleştirisi mi niyet eleştirisi mi yapacaklar, onu karıştırmasınlar."

"Daha önce 'Ya 2-3 bin kişi size karşı bağırıp sahaya inerse ne yaparsınız' diyenler için bugün güzel bir gün oldu! Ancak onlar Beşiktaşlı değil ha söyleyeyim!"

"Bu tür tepkiler oluyorsa birlik beraberlik yok demektir. Bizim oyun anlamındaki yanlışlarımız varsa tabii ki eleştireceksiniz, gerekirse yönetim de değiştirecek bizi ama gerisini anlamıyorum."

"Kişilerin kavgası kulübe zarar verir"

"Kolayı var, ben "Nasıl olsa kulüp var" diye bırakıp gittim diyelim sonra ne olacak? Kişilerin kavgası kulübe zarar verir."

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"Serkan, seyircinin attığı şutları iyi kurtardı demek ki. O pozisyonları seyirciler üretti demek! Ya bu takım bugün rakibi ezdi geçti ya!"

"Bugün 6-7 olması lazımdı. Çok pozisyon var atamadık, az pozisyon verdik ama yedik. Bunu konuşacaksak konuşalım, suçlu benim belki değiştirmem gerekirdi. Bunları konuşalım ama tazminat, para için gitmiyor falan bunları anlamıyorum."

"Oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Kazanmayı hak ettiler ama kaybedebilir veya berabere kalabilirdik. Futbolun bu tarafı var, bunları tartışabiliriz."