Şenol Güneş erken ayrılırsa Beşiktaş'ı kim çalıştıracak?
2015-16 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, sezon sonundan itibaren siyah beyazlı ekipteki görevinden ayrılacak ve A Milli Takım'ın teknik direktörü olacak.
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Fakat Beşiktaş yönetimi, Güneş ile yolların erken ayrılması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.
Sabah'tan Ogun Şahinoğlu'nun haberine göre, A Milli Takım'ın mart ayında oynayacağı maçlarda takımın başında yer alacağı açıklanan Güneş'in sezon bitmeden takımdan gitmesi durumuna hazırlanan Beşiktaş yönetimi, yardımcı antrenör Guti'ye 'hazır ol' mesajı verdi.
Beşiktaş'ta, Güneş'in konsantrasyonunun ikiye bölüneceği endişesiyle, sezon sonuna kadar yola başka bir teknik adamla devam etme fikrinin ağır bastığı konuşuluyor.
Daha önce siyah beyazlı ekipte forma giyen Real Madrid efsanesi Guti, İspanyol ekibinin alt yaş gruplarında teknik adamlık deneyimi elde etmişti. Guti sezon başından bu yana Güneş'in yardımcılığını yürütüyor.